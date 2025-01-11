SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ZaionVest
Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
0 comentarios
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -47%
4xCube-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
680
Transacciones Rentables:
338 (49.70%)
Transacciones Irrentables:
342 (50.29%)
Mejor transacción:
130.52 BRL
Peor transacción:
-151.62 BRL
Beneficio Bruto:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 714.01 BRL (117 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (53.80 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
164.07 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
12.37%
Carga máxima del depósito:
12.97%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
196 (28.82%)
Transacciones Cortas:
484 (71.18%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-1.02 BRL
Beneficio medio:
14.86 BRL
Pérdidas medias:
-16.71 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-307.49 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-307.49 BRL (11)
Crecimiento al mes:
13.63%
Pronóstico anual:
165.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
805.85 BRL
Máxima:
1 108.28 BRL (147.29%)
Reducción relativa:
De balance:
65.62% (1 108.28 BRL)
De fondos:
9.46% (88.32 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 66
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINM25xx 5
WINV25xx 52
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINZ25xx -95
WING25xx -4
WING26xx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 1.2K
WING26xx 610
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +130.52 BRL
Peor transacción: -152 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +53.80 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -307.49 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ZaionVest
30 USD al mes
-47%
0
0
USD
543
BRL
51
100%
680
49%
12%
0.87
-1.02
BRL
66%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.