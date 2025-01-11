- Crescita
Trade:
529
Profit Trade:
262 (49.52%)
Loss Trade:
267 (50.47%)
Best Trade:
130.52 BRL
Worst Trade:
-151.62 BRL
Profitto lordo:
4 408.95 BRL (85 840 pips)
Perdita lorda:
-4 887.96 BRL (89 315 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (53.80 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
164.07 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
12.37%
Massimo carico di deposito:
12.97%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
158 (29.87%)
Short Trade:
371 (70.13%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.91 BRL
Profitto medio:
16.83 BRL
Perdita media:
-18.31 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-307.49 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-307.49 BRL (11)
Crescita mensile:
9.38%
Previsione annuale:
113.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
650.15 BRL
Massimale:
952.58 BRL (126.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.15% (952.58 BRL)
Per equità:
9.46% (88.32 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINJ25xx
|121
|WINQ25xx
|109
|WINV25xx
|94
|WING25xx
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25xx
|5
|WINJ25xx
|-199
|WINQ25xx
|-70
|WINV25xx
|58
|WING25xx
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.2K
|WINV25xx
|4.1K
|WING25xx
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +130.52 BRL
Worst Trade: -152 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +53.80 BRL
Massima perdita consecutiva: -307.49 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
