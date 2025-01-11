SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ZaionVest
Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
529
Profit Trade:
262 (49.52%)
Loss Trade:
267 (50.47%)
Best Trade:
130.52 BRL
Worst Trade:
-151.62 BRL
Profitto lordo:
4 408.95 BRL (85 840 pips)
Perdita lorda:
-4 887.96 BRL (89 315 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (53.80 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
164.07 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
12.37%
Massimo carico di deposito:
12.97%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
158 (29.87%)
Short Trade:
371 (70.13%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.91 BRL
Profitto medio:
16.83 BRL
Perdita media:
-18.31 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-307.49 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-307.49 BRL (11)
Crescita mensile:
9.38%
Previsione annuale:
113.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
650.15 BRL
Massimale:
952.58 BRL (126.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.15% (952.58 BRL)
Per equità:
9.46% (88.32 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25xx 139
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINV25xx 94
WING25xx 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25xx 5
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINV25xx 58
WING25xx -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25xx 1.8K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINV25xx 4.1K
WING25xx 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.52 BRL
Worst Trade: -152 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +53.80 BRL
Massima perdita consecutiva: -307.49 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZaionVest
30USD al mese
-27%
0
0
USD
756
BRL
38
100%
529
49%
12%
0.90
-0.91
BRL
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.