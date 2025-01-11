SignauxSections
Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -27%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
526
Bénéfice trades:
261 (49.61%)
Perte trades:
265 (50.38%)
Meilleure transaction:
130.52 BRL
Pire transaction:
-151.62 BRL
Bénéfice brut:
4 397.25 BRL (85 515 pips)
Perte brute:
-4 883.46 BRL (89 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (53.80 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
164.07 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
12.37%
Charge de dépôt maximale:
12.97%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
158 (30.04%)
Courts trades:
368 (69.96%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.92 BRL
Bénéfice moyen:
16.85 BRL
Perte moyenne:
-18.43 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-307.49 BRL)
Perte consécutive maximale:
-307.49 BRL (11)
Croissance mensuelle:
10.36%
Prévision annuelle:
125.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
650.15 BRL
Maximal:
952.58 BRL (126.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.15% (952.58 BRL)
Par fonds propres:
9.46% (88.32 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25xx 139
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINV25xx 91
WING25xx 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25xx 5
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINV25xx 55
WING25xx -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25xx 1.8K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINV25xx 3.9K
WING25xx 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.52 BRL
Pire transaction: -152 BRL
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +53.80 BRL
Perte consécutive maximale: -307.49 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
