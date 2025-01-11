SignaleKategorien
Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
0 Bewertungen
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -47%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
680
Gewinntrades:
338 (49.70%)
Verlusttrades:
342 (50.29%)
Bester Trade:
130.52 BRL
Schlechtester Trade:
-151.62 BRL
Bruttoprofit:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
Bruttoverlust:
-5 714.01 BRL (117 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (53.80 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
164.07 BRL (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
12.37%
Max deposit load:
12.97%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.62
Long-Positionen:
196 (28.82%)
Short-Positionen:
484 (71.18%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.02 BRL
Durchschnittlicher Profit:
14.86 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-16.71 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-307.49 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-307.49 BRL (11)
Wachstum pro Monat :
14.21%
Jahresprognose:
172.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
805.85 BRL
Maximaler:
1 108.28 BRL (147.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.62% (1 108.28 BRL)
Kapital:
9.46% (88.32 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 66
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINM25xx 5
WINV25xx 52
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINZ25xx -95
WING25xx -4
WING26xx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 1.2K
WING26xx 610
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +130.52 BRL
Schlechtester Trade: -152 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.80 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -307.49 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
