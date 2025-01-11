- 자본
- 축소
트레이드:
692
이익 거래:
342 (49.42%)
손실 거래:
350 (50.58%)
최고의 거래:
130.52 BRL
최악의 거래:
-151.62 BRL
총 수익:
5 073.92 BRL (110 050 pips)
총 손실:
-5 788.71 BRL (120 440 pips)
연속 최대 이익:
10 (53.80 BRL)
연속 최대 이익:
164.07 BRL (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
12.37%
최대 입금량:
12.97%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.64
롱(주식매수):
198 (28.61%)
숏(주식차입매도):
494 (71.39%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-1.03 BRL
평균 이익:
14.84 BRL
평균 손실:
-16.54 BRL
연속 최대 손실:
11 (-307.49 BRL)
연속 최대 손실:
-307.49 BRL (11)
월별 성장률:
21.22%
연간 예측:
257.42%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
805.85 BRL
최대한의:
1 108.28 BRL (147.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.62% (1 108.28 BRL)
자본금별:
9.46% (88.32 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|121
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|66
|WING26xx
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINM25xx
|5
|WINV25xx
|52
|WINJ25xx
|-199
|WINQ25xx
|-70
|WINZ25xx
|-95
|WING25xx
|-4
|WING26xx
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.2K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|1.2K
|WING26xx
|-120
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +130.52 BRL
최악의 거래: -152 BRL
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +53.80 BRL
연속 최대 손실: -307.49 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-50%
0
0
USD
USD
520
BRL
BRL
53
100%
692
49%
12%
0.87
-1.03
BRL
BRL
66%
1:500