トレード:
680
利益トレード:
338 (49.70%)
損失トレード:
342 (50.29%)
ベストトレード:
130.52 BRL
最悪のトレード:
-151.62 BRL
総利益:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
総損失:
-5 714.01 BRL (117 705 pips)
最大連続の勝ち:
10 (53.80 BRL)
最大連続利益:
164.07 BRL (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
12.37%
最大入金額:
12.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
196 (28.82%)
短いトレード:
484 (71.18%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-1.02 BRL
平均利益:
14.86 BRL
平均損失:
-16.71 BRL
最大連続の負け:
11 (-307.49 BRL)
最大連続損失:
-307.49 BRL (11)
月間成長:
14.21%
年間予想:
172.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
805.85 BRL
最大の:
1 108.28 BRL (147.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.62% (1 108.28 BRL)
エクイティによる:
9.46% (88.32 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|121
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|66
|WING26xx
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINM25xx
|5
|WINV25xx
|52
|WINJ25xx
|-199
|WINQ25xx
|-70
|WINZ25xx
|-95
|WING25xx
|-4
|WING26xx
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.2K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|1.2K
|WING26xx
|610
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
