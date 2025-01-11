シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ZaionVest
Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
レビュー0件
51週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -47%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
680
利益トレード:
338 (49.70%)
損失トレード:
342 (50.29%)
ベストトレード:
130.52 BRL
最悪のトレード:
-151.62 BRL
総利益:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
総損失:
-5 714.01 BRL (117 705 pips)
最大連続の勝ち:
10 (53.80 BRL)
最大連続利益:
164.07 BRL (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
12.37%
最大入金額:
12.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
196 (28.82%)
短いトレード:
484 (71.18%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-1.02 BRL
平均利益:
14.86 BRL
平均損失:
-16.71 BRL
最大連続の負け:
11 (-307.49 BRL)
最大連続損失:
-307.49 BRL (11)
月間成長:
14.21%
年間予想:
172.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
805.85 BRL
最大の:
1 108.28 BRL (147.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.62% (1 108.28 BRL)
エクイティによる:
9.46% (88.32 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 66
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINM25xx 5
WINV25xx 52
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINZ25xx -95
WING25xx -4
WING26xx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 1.2K
WING26xx 610
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +130.52 BRL
最悪のトレード: -152 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +53.80 BRL
最大連続損失: -307.49 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
