Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
581 (66.40%)
Zararla kapanan işlemler:
294 (33.60%)
En iyi işlem:
432.00 BRL
En kötü işlem:
-198.00 BRL
Brüt kâr:
10 181.01 BRL (12 052 pips)
Brüt zarar:
-5 902.00 BRL (5 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (938.01 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
938.01 BRL (46)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
29.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
1 saniye
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
429 (49.03%)
Satış işlemleri:
446 (50.97%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
4.89 BRL
Ortalama kâr:
17.52 BRL
Ortalama zarar:
-20.07 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-240.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-312.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
8.69%
Yıllık tahmin:
105.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.00 BRL
Maksimum:
462.00 BRL (2.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.30% (462.00 BRL)
Varlığa göre:
0.57% (113.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 402
WINM25 259
WINQ25 214
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 1.3K
WINM25 441
WINQ25 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 3.9K
WINM25 2K
WINQ25 866
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +432.00 BRL
En kötü işlem: -198 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +938.01 BRL
Maksimum ardışık zarar: -240.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
raptox xp
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 12:35
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
No swaps are charged
2025.09.23 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 17:21
No swaps are charged
2025.09.23 17:21
No swaps are charged
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
No swaps are charged
2025.09.23 14:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RAPTOX XP
Ayda 1000 USD
23%
0
0
USD
20K
BRL
22
99%
875
66%
0%
1.72
4.89
BRL
2%
1:1
