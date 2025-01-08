- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
581 (66.40%)
Zararla kapanan işlemler:
294 (33.60%)
En iyi işlem:
432.00 BRL
En kötü işlem:
-198.00 BRL
Brüt kâr:
10 181.01 BRL (12 052 pips)
Brüt zarar:
-5 902.00 BRL (5 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (938.01 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
938.01 BRL (46)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
29.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
1 saniye
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
429 (49.03%)
Satış işlemleri:
446 (50.97%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
4.89 BRL
Ortalama kâr:
17.52 BRL
Ortalama zarar:
-20.07 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-240.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-312.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
8.69%
Yıllık tahmin:
105.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.00 BRL
Maksimum:
462.00 BRL (2.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.30% (462.00 BRL)
Varlığa göre:
0.57% (113.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV25
|402
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV25
|1.3K
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV25
|3.9K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +432.00 BRL
En kötü işlem: -198 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +938.01 BRL
Maksimum ardışık zarar: -240.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
raptox xp
İnceleme yok
