Total de Trades:
1 130
Transacciones Rentables:
675 (59.73%)
Transacciones Irrentables:
455 (40.27%)
Mejor transacción:
432.00 BRL
Peor transacción:
-246.00 BRL
Beneficio Bruto:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (938.01 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
938.01 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.01%
Carga máxima del depósito:
29.81%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 segundo
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
561 (49.65%)
Transacciones Cortas:
569 (50.35%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.85 BRL
Beneficio medio:
17.62 BRL
Pérdidas medias:
-21.54 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
30 (-661.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 328.00 BRL (25)
Crecimiento al mes:
-0.06%
Pronóstico anual:
-0.73%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.00 BRL
Máxima:
2 807.00 BRL (11.50%)
Reducción relativa:
De balance:
13.28% (2 807.00 BRL)
De fondos:
0.57% (113.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINV25
|550
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|WINZ25
|105
|WING26
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINV25
|264
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|WINZ25
|77
|WING26
|0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINV25
|1.8K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|WINZ25
|45
|WING26
|-5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +432.00 BRL
Peor transacción: -246 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 25
Beneficio máximo consecutivo: +938.01 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -661.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
raptox xp
No hay comentarios
