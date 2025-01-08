SeñalesSecciones
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 130
Transacciones Rentables:
675 (59.73%)
Transacciones Irrentables:
455 (40.27%)
Mejor transacción:
432.00 BRL
Peor transacción:
-246.00 BRL
Beneficio Bruto:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (938.01 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
938.01 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.01%
Carga máxima del depósito:
29.81%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 segundo
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
561 (49.65%)
Transacciones Cortas:
569 (50.35%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.85 BRL
Beneficio medio:
17.62 BRL
Pérdidas medias:
-21.54 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
30 (-661.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 328.00 BRL (25)
Crecimiento al mes:
-0.06%
Pronóstico anual:
-0.73%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.00 BRL
Máxima:
2 807.00 BRL (11.50%)
Reducción relativa:
De balance:
13.28% (2 807.00 BRL)
De fondos:
0.57% (113.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINV25 550
WINM25 259
WINQ25 214
WINZ25 105
WING26 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINV25 264
WINM25 441
WINQ25 142
WINZ25 77
WING26 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINV25 1.8K
WINM25 2K
WINQ25 866
WINZ25 45
WING26 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +432.00 BRL
Peor transacción: -246 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 25
Beneficio máximo consecutivo: +938.01 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -661.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
raptox xp
No hay comentarios
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RAPTOX XP
1000 USD al mes
10%
0
0
USD
20K
BRL
35
99%
1 130
59%
0%
1.21
1.85
BRL
13%
1:1
