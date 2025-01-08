- Wachstum
Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
675 (59.73%)
Verlusttrades:
455 (40.27%)
Bester Trade:
432.00 BRL
Schlechtester Trade:
-246.00 BRL
Bruttoprofit:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Bruttoverlust:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (938.01 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
938.01 BRL (46)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.01%
Max deposit load:
29.81%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Sekunde
Erholungsfaktor:
0.75
Long-Positionen:
561 (49.65%)
Short-Positionen:
569 (50.35%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.85 BRL
Durchschnittlicher Profit:
17.62 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-21.54 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
30 (-661.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 328.00 BRL (25)
Wachstum pro Monat :
-0.06%
Jahresprognose:
-0.73%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.00 BRL
Maximaler:
2 807.00 BRL (11.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.28% (2 807.00 BRL)
Kapital:
0.57% (113.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINV25
|550
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|WINZ25
|105
|WING26
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINV25
|264
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|WINZ25
|77
|WING26
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINV25
|1.8K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|WINZ25
|45
|WING26
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
