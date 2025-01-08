SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / RAPTOX XP
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
675 (59.73%)
Verlusttrades:
455 (40.27%)
Bester Trade:
432.00 BRL
Schlechtester Trade:
-246.00 BRL
Bruttoprofit:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Bruttoverlust:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (938.01 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
938.01 BRL (46)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.01%
Max deposit load:
29.81%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Sekunde
Erholungsfaktor:
0.75
Long-Positionen:
561 (49.65%)
Short-Positionen:
569 (50.35%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.85 BRL
Durchschnittlicher Profit:
17.62 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-21.54 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
30 (-661.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 328.00 BRL (25)
Wachstum pro Monat :
-0.06%
Jahresprognose:
-0.73%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.00 BRL
Maximaler:
2 807.00 BRL (11.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.28% (2 807.00 BRL)
Kapital:
0.57% (113.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINV25 550
WINM25 259
WINQ25 214
WINZ25 105
WING26 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINV25 264
WINM25 441
WINQ25 142
WINZ25 77
WING26 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINV25 1.8K
WINM25 2K
WINQ25 866
WINZ25 45
WING26 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +432.00 BRL
Schlechtester Trade: -246 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 25
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +938.01 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -661.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
