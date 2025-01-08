- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 130
利益トレード:
675 (59.73%)
損失トレード:
455 (40.27%)
ベストトレード:
432.00 BRL
最悪のトレード:
-246.00 BRL
総利益:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
総損失:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
最大連続の勝ち:
46 (938.01 BRL)
最大連続利益:
938.01 BRL (46)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.01%
最大入金額:
29.81%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 秒
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
561 (49.65%)
短いトレード:
569 (50.35%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.85 BRL
平均利益:
17.62 BRL
平均損失:
-21.54 BRL
最大連続の負け:
30 (-661.00 BRL)
最大連続損失:
-1 328.00 BRL (25)
月間成長:
-0.06%
年間予想:
-0.73%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.00 BRL
最大の:
2 807.00 BRL (11.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.28% (2 807.00 BRL)
エクイティによる:
0.57% (113.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINV25
|550
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|WINZ25
|105
|WING26
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINV25
|264
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|WINZ25
|77
|WING26
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINV25
|1.8K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|WINZ25
|45
|WING26
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +432.00 BRL
最悪のトレード: -246 BRL
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +938.01 BRL
最大連続損失: -661.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
raptox xp
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
10%
0
0
USD
USD
20K
BRL
BRL
35
99%
1 130
59%
0%
1.21
1.85
BRL
BRL
13%
1:1