シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RAPTOX XP
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 130
利益トレード:
675 (59.73%)
損失トレード:
455 (40.27%)
ベストトレード:
432.00 BRL
最悪のトレード:
-246.00 BRL
総利益:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
総損失:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
最大連続の勝ち:
46 (938.01 BRL)
最大連続利益:
938.01 BRL (46)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.01%
最大入金額:
29.81%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 秒
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
561 (49.65%)
短いトレード:
569 (50.35%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.85 BRL
平均利益:
17.62 BRL
平均損失:
-21.54 BRL
最大連続の負け:
30 (-661.00 BRL)
最大連続損失:
-1 328.00 BRL (25)
月間成長:
-0.06%
年間予想:
-0.73%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.00 BRL
最大の:
2 807.00 BRL (11.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.28% (2 807.00 BRL)
エクイティによる:
0.57% (113.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINV25 550
WINM25 259
WINQ25 214
WINZ25 105
WING26 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINV25 264
WINM25 441
WINQ25 142
WINZ25 77
WING26 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINV25 1.8K
WINM25 2K
WINQ25 866
WINZ25 45
WING26 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +432.00 BRL
最悪のトレード: -246 BRL
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +938.01 BRL
最大連続損失: -661.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
raptox xp
レビューなし
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
RAPTOX XP
1000 USD/月
10%
0
0
USD
20K
BRL
35
99%
1 130
59%
0%
1.21
1.85
BRL
13%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください