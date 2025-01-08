- 成长
交易:
1 130
盈利交易:
675 (59.73%)
亏损交易:
455 (40.27%)
最好交易:
432.00 BRL
最差交易:
-246.00 BRL
毛利:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
毛利亏损:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
最大连续赢利:
46 (938.01 BRL)
最大连续盈利:
938.01 BRL (46)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
29.81%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一秒
采收率:
0.75
长期交易:
561 (49.65%)
短期交易:
569 (50.35%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.85 BRL
平均利润:
17.62 BRL
平均损失:
-21.54 BRL
最大连续失误:
30 (-661.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 328.00 BRL (25)
每月增长:
-0.06%
年度预测:
-0.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.00 BRL
最大值:
2 807.00 BRL (11.50%)
相对跌幅:
结余:
13.28% (2 807.00 BRL)
净值:
0.57% (113.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINV25
|550
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|WINZ25
|105
|WING26
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINV25
|264
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|WINZ25
|77
|WING26
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINV25
|1.8K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|WINZ25
|45
|WING26
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +432.00 BRL
最差交易: -246 BRL
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +938.01 BRL
最大连续亏损: -661.00 BRL
