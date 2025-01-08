信号部分
信号 / MetaTrader 5 / RAPTOX XP
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 130
盈利交易:
675 (59.73%)
亏损交易:
455 (40.27%)
最好交易:
432.00 BRL
最差交易:
-246.00 BRL
毛利:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
毛利亏损:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
最大连续赢利:
46 (938.01 BRL)
最大连续盈利:
938.01 BRL (46)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
29.81%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一秒
采收率:
0.75
长期交易:
561 (49.65%)
短期交易:
569 (50.35%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.85 BRL
平均利润:
17.62 BRL
平均损失:
-21.54 BRL
最大连续失误:
30 (-661.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 328.00 BRL (25)
每月增长:
-0.06%
年度预测:
-0.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.00 BRL
最大值:
2 807.00 BRL (11.50%)
相对跌幅:
结余:
13.28% (2 807.00 BRL)
净值:
0.57% (113.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINV25 550
WINM25 259
WINQ25 214
WINZ25 105
WING26 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINV25 264
WINM25 441
WINQ25 142
WINZ25 77
WING26 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINV25 1.8K
WINM25 2K
WINQ25 866
WINZ25 45
WING26 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +432.00 BRL
最差交易: -246 BRL
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +938.01 BRL
最大连续亏损: -661.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
查看详细统计，请 登录 或者 注册
raptox xp
没有评论
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RAPTOX XP
每月1000 USD
10%
0
0
USD
20K
BRL
35
99%
1 130
59%
0%
1.21
1.85
BRL
13%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载