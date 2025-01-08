- Crescimento
Negociações:
1 130
Negociações com lucro:
675 (59.73%)
Negociações com perda:
455 (40.27%)
Melhor negociação:
432.00 BRL
Pior negociação:
-246.00 BRL
Lucro bruto:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Perda bruta:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (938.01 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
938.01 BRL (46)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.01%
Depósito máximo carregado:
29.81%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 segundo
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
561 (49.65%)
Negociações curtas:
569 (50.35%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.85 BRL
Lucro médio:
17.62 BRL
Perda média:
-21.54 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-661.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 328.00 BRL (25)
Crescimento mensal:
-0.06%
Previsão anual:
-0.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.00 BRL
Máximo:
2 807.00 BRL (11.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.28% (2 807.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (113.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINV25
|550
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|WINZ25
|105
|WING26
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINV25
|264
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|WINZ25
|77
|WING26
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINV25
|1.8K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|WINZ25
|45
|WING26
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +432.00 BRL
Pior negociação: -246 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 25
Máximo lucro consecutivo: +938.01 BRL
Máxima perda consecutiva: -661.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
