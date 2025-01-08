SinaisSeções
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 130
Negociações com lucro:
675 (59.73%)
Negociações com perda:
455 (40.27%)
Melhor negociação:
432.00 BRL
Pior negociação:
-246.00 BRL
Lucro bruto:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Perda bruta:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (938.01 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
938.01 BRL (46)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.01%
Depósito máximo carregado:
29.81%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 segundo
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
561 (49.65%)
Negociações curtas:
569 (50.35%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.85 BRL
Lucro médio:
17.62 BRL
Perda média:
-21.54 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-661.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 328.00 BRL (25)
Crescimento mensal:
-0.06%
Previsão anual:
-0.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.00 BRL
Máximo:
2 807.00 BRL (11.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.28% (2 807.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (113.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINV25 550
WINM25 259
WINQ25 214
WINZ25 105
WING26 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINV25 264
WINM25 441
WINQ25 142
WINZ25 77
WING26 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINV25 1.8K
WINM25 2K
WINQ25 866
WINZ25 45
WING26 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +432.00 BRL
Pior negociação: -246 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 25
Máximo lucro consecutivo: +938.01 BRL
Máxima perda consecutiva: -661.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RAPTOX XP
1000 USD por mês
10%
0
0
USD
20K
BRL
35
99%
1 130
59%
0%
1.21
1.85
BRL
13%
1:1
