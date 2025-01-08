SignauxSections
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
853
Bénéfice trades:
559 (65.53%)
Perte trades:
294 (34.47%)
Meilleure transaction:
432.00 BRL
Pire transaction:
-198.00 BRL
Bénéfice brut:
9 851.01 BRL (11 412 pips)
Perte brute:
-5 902.00 BRL (5 256 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (938.01 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
938.01 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
0.01%
Charge de dépôt maximale:
29.81%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
1 seconde
Facteur de récupération:
8.55
Longs trades:
425 (49.82%)
Courts trades:
428 (50.18%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
4.63 BRL
Bénéfice moyen:
17.62 BRL
Perte moyenne:
-20.07 BRL
Pertes consécutives maximales:
19 (-240.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-312.00 BRL (5)
Croissance mensuelle:
6.55%
Prévision annuelle:
79.48%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.00 BRL
Maximal:
462.00 BRL (2.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.30% (462.00 BRL)
Par fonds propres:
0.57% (113.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 380
WINM25 259
WINQ25 214
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 1.2K
WINM25 441
WINQ25 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 3.3K
WINM25 2K
WINQ25 866
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +432.00 BRL
Pire transaction: -198 BRL
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +938.01 BRL
Perte consécutive maximale: -240.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
raptox xp
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 12:35
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
No swaps are charged
2025.09.23 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 17:21
No swaps are charged
2025.09.23 17:21
No swaps are charged
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
No swaps are charged
2025.09.23 14:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.