- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 130
Прибыльных трейдов:
675 (59.73%)
Убыточных трейдов:
455 (40.27%)
Лучший трейд:
432.00 BRL
Худший трейд:
-246.00 BRL
Общая прибыль:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Общий убыток:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (938.01 BRL)
Макс. прибыль в серии:
938.01 BRL (46)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
29.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 секунду
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
561 (49.65%)
Коротких трейдов:
569 (50.35%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.85 BRL
Средняя прибыль:
17.62 BRL
Средний убыток:
-21.54 BRL
Макс. серия проигрышей:
30 (-661.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 328.00 BRL (25)
Прирост в месяц:
-0.06%
Годовой прогноз:
-0.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.00 BRL
Максимальная:
2 807.00 BRL (11.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.28% (2 807.00 BRL)
По эквити:
0.57% (113.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINV25
|550
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|WINZ25
|105
|WING26
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINV25
|264
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|WINZ25
|77
|WING26
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINV25
|1.8K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|WINZ25
|45
|WING26
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +432.00 BRL
Худший трейд: -246 BRL
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +938.01 BRL
Макс. убыток в серии: -661.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
20K
BRL
BRL
35
99%
1 130
59%
0%
1.21
1.85
BRL
BRL
13%
1:1