Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 130
Прибыльных трейдов:
675 (59.73%)
Убыточных трейдов:
455 (40.27%)
Лучший трейд:
432.00 BRL
Худший трейд:
-246.00 BRL
Общая прибыль:
11 894.01 BRL (14 057 pips)
Общий убыток:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (938.01 BRL)
Макс. прибыль в серии:
938.01 BRL (46)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
29.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 секунду
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
561 (49.65%)
Коротких трейдов:
569 (50.35%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.85 BRL
Средняя прибыль:
17.62 BRL
Средний убыток:
-21.54 BRL
Макс. серия проигрышей:
30 (-661.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 328.00 BRL (25)
Прирост в месяц:
-0.06%
Годовой прогноз:
-0.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.00 BRL
Максимальная:
2 807.00 BRL (11.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.28% (2 807.00 BRL)
По эквити:
0.57% (113.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINV25 550
WINM25 259
WINQ25 214
WINZ25 105
WING26 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINV25 264
WINM25 441
WINQ25 142
WINZ25 77
WING26 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINV25 1.8K
WINM25 2K
WINQ25 866
WINZ25 45
WING26 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +432.00 BRL
Худший трейд: -246 BRL
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +938.01 BRL
Макс. убыток в серии: -661.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
raptox xp
Нет отзывов
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RAPTOX XP
1000 USD в месяц
10%
0
0
USD
20K
BRL
35
99%
1 130
59%
0%
1.21
1.85
BRL
13%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.