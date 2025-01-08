- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
875
Profit Trade:
581 (66.40%)
Loss Trade:
294 (33.60%)
Best Trade:
432.00 BRL
Worst Trade:
-198.00 BRL
Profitto lordo:
10 181.01 BRL (12 052 pips)
Perdita lorda:
-5 902.00 BRL (5 256 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (938.01 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
938.01 BRL (46)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
29.81%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
1 secondo
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
429 (49.03%)
Short Trade:
446 (50.97%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
4.89 BRL
Profitto medio:
17.52 BRL
Perdita media:
-20.07 BRL
Massime perdite consecutive:
19 (-240.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-312.00 BRL (5)
Crescita mensile:
8.69%
Previsione annuale:
105.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.00 BRL
Massimale:
462.00 BRL (2.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.30% (462.00 BRL)
Per equità:
0.57% (113.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|402
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|1.3K
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|3.9K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +432.00 BRL
Worst Trade: -198 BRL
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +938.01 BRL
Massima perdita consecutiva: -240.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
raptox xp
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
23%
0
0
USD
USD
20K
BRL
BRL
22
99%
875
66%
0%
1.72
4.89
BRL
BRL
2%
1:1