Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 23%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
875
Profit Trade:
581 (66.40%)
Loss Trade:
294 (33.60%)
Best Trade:
432.00 BRL
Worst Trade:
-198.00 BRL
Profitto lordo:
10 181.01 BRL (12 052 pips)
Perdita lorda:
-5 902.00 BRL (5 256 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (938.01 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
938.01 BRL (46)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
29.81%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
1 secondo
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
429 (49.03%)
Short Trade:
446 (50.97%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
4.89 BRL
Profitto medio:
17.52 BRL
Perdita media:
-20.07 BRL
Massime perdite consecutive:
19 (-240.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-312.00 BRL (5)
Crescita mensile:
8.69%
Previsione annuale:
105.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.00 BRL
Massimale:
462.00 BRL (2.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.30% (462.00 BRL)
Per equità:
0.57% (113.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 402
WINM25 259
WINQ25 214
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 1.3K
WINM25 441
WINQ25 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 3.9K
WINM25 2K
WINQ25 866
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +432.00 BRL
Worst Trade: -198 BRL
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +938.01 BRL
Massima perdita consecutiva: -240.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
raptox xp
Non ci sono recensioni
