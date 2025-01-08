시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / RAPTOX XP
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOX XP

Joao Luiz Savioli Filho
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 132
이익 거래:
677 (59.80%)
손실 거래:
455 (40.19%)
최고의 거래:
432.00 BRL
최악의 거래:
-246.00 BRL
총 수익:
11 896.01 BRL (14 067 pips)
총 손실:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
연속 최대 이익:
46 (938.01 BRL)
연속 최대 이익:
938.01 BRL (46)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.01%
최대 입금량:
29.81%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 초
회복 요인:
0.75
롱(주식매수):
563 (49.73%)
숏(주식차입매도):
569 (50.27%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.85 BRL
평균 이익:
17.57 BRL
평균 손실:
-21.54 BRL
연속 최대 손실:
30 (-661.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 328.00 BRL (25)
월별 성장률:
-0.04%
연간 예측:
-0.61%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.00 BRL
최대한의:
2 807.00 BRL (11.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.28% (2 807.00 BRL)
자본금별:
0.57% (113.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINV25 550
WINM25 259
WINQ25 214
WINZ25 105
WING26 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINV25 264
WINM25 441
WINQ25 142
WINZ25 77
WING26 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINV25 1.8K
WINM25 2K
WINQ25 866
WINZ25 45
WING26 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +432.00 BRL
최악의 거래: -246 BRL
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +938.01 BRL
연속 최대 손실: -661.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
raptox xp
리뷰 없음
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
2025.10.21 12:03
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RAPTOX XP
월별 1000 USD
10%
0
0
USD
20K
BRL
36
99%
1 132
59%
0%
1.21
1.85
BRL
13%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.