- 자본
- 축소
트레이드:
1 132
이익 거래:
677 (59.80%)
손실 거래:
455 (40.19%)
최고의 거래:
432.00 BRL
최악의 거래:
-246.00 BRL
총 수익:
11 896.01 BRL (14 067 pips)
총 손실:
-9 799.00 BRL (9 356 pips)
연속 최대 이익:
46 (938.01 BRL)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.01%
최대 입금량:
29.81%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 초
회복 요인:
0.75
롱(주식매수):
563 (49.73%)
숏(주식차입매도):
569 (50.27%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.85 BRL
평균 이익:
17.57 BRL
평균 손실:
-21.54 BRL
연속 최대 손실:
30 (-661.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 328.00 BRL (25)
월별 성장률:
-0.04%
연간 예측:
-0.61%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.00 BRL
최대한의:
2 807.00 BRL (11.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.28% (2 807.00 BRL)
자본금별:
0.57% (113.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINV25
|550
|WINM25
|259
|WINQ25
|214
|WINZ25
|105
|WING26
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINV25
|264
|WINM25
|441
|WINQ25
|142
|WINZ25
|77
|WING26
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINV25
|1.8K
|WINM25
|2K
|WINQ25
|866
|WINZ25
|45
|WING26
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +432.00 BRL
최악의 거래: -246 BRL
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +938.01 BRL
연속 최대 손실: -661.00 BRL
raptox xp
리뷰 없음
