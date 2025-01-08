- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
138 (45.39%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (54.61%)
En iyi işlem:
537.60 USD
En kötü işlem:
-420.00 USD
Brüt kâr:
25 307.79 USD (336 247 pips)
Brüt zarar:
-20 388.59 USD (319 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (770.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 400.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
16.66%
Maks. mevduat yükü:
2.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
170 (55.92%)
Satış işlemleri:
134 (44.08%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
16.18 USD
Ortalama kâr:
183.39 USD
Ortalama zarar:
-122.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 463.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 463.31 USD (11)
Aylık büyüme:
-3.78%
Yıllık tahmin:
-45.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 749.85 USD
Maksimum:
2 883.74 USD (39.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.54% (2 883.74 USD)
Varlığa göre:
4.49% (382.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|9
|NQ100.R
|3
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5K
|GBPJPY
|197
|USDJPY
|-198
|NQ100.R
|-22
|AUDJPY
|-2
|AUDUSD
|-30
|CHFJPY
|-73
|EURUSD
|-55
|GBPUSD
|55
|USDCAD
|-5
|EURJPY
|9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|GBPJPY
|1.5K
|USDJPY
|-4.8K
|NQ100.R
|-5.5K
|AUDJPY
|-11
|AUDUSD
|-913
|CHFJPY
|-1.6K
|EURUSD
|-540
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|-600
|EURJPY
|1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +537.60 USD
En kötü işlem: -420 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +770.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 463.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
118%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
72
0%
304
45%
17%
1.24
16.18
USD
USD
41%
1:200