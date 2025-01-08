SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Client Tri D Miko
Yohanes Niko Perdana

Client Tri D Miko

Yohanes Niko Perdana
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 118%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
138 (45.39%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (54.61%)
En iyi işlem:
537.60 USD
En kötü işlem:
-420.00 USD
Brüt kâr:
25 307.79 USD (336 247 pips)
Brüt zarar:
-20 388.59 USD (319 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (770.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 400.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
16.66%
Maks. mevduat yükü:
2.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
170 (55.92%)
Satış işlemleri:
134 (44.08%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
16.18 USD
Ortalama kâr:
183.39 USD
Ortalama zarar:
-122.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 463.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 463.31 USD (11)
Aylık büyüme:
-3.78%
Yıllık tahmin:
-45.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 749.85 USD
Maksimum:
2 883.74 USD (39.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.54% (2 883.74 USD)
Varlığa göre:
4.49% (382.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 261
GBPJPY 22
USDJPY 9
NQ100.R 3
AUDJPY 2
AUDUSD 2
CHFJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCAD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5K
GBPJPY 197
USDJPY -198
NQ100.R -22
AUDJPY -2
AUDUSD -30
CHFJPY -73
EURUSD -55
GBPUSD 55
USDCAD -5
EURJPY 9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
GBPJPY 1.5K
USDJPY -4.8K
NQ100.R -5.5K
AUDJPY -11
AUDUSD -913
CHFJPY -1.6K
EURUSD -540
GBPUSD 1.1K
USDCAD -600
EURJPY 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +537.60 USD
En kötü işlem: -420 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +770.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 463.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real9
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
310 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 04:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.10 12:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.84% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Client Tri D Miko
Ayda 30 USD
118%
0
0
USD
7K
USD
72
0%
304
45%
17%
1.24
16.18
USD
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.