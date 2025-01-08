- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
161 (46.80%)
Убыточных трейдов:
183 (53.20%)
Лучший трейд:
582.40 USD
Худший трейд:
-420.00 USD
Общая прибыль:
28 200.55 USD (361 352 pips)
Общий убыток:
-23 186.34 USD (340 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (116.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 400.09 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.91%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
203 (59.01%)
Коротких трейдов:
141 (40.99%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
14.58 USD
Средняя прибыль:
175.16 USD
Средний убыток:
-126.70 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 463.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 592.26 USD (6)
Прирост в месяц:
-8.37%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 749.85 USD
Максимальная:
2 883.74 USD (39.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.54% (2 883.74 USD)
По эквити:
4.49% (382.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|9
|NQ100.R
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.2K
|GBPJPY
|180
|USDJPY
|-198
|NQ100.R
|-22
|AUDUSD
|-35
|CHFJPY
|-83
|AUDJPY
|-2
|EURUSD
|-61
|USDCAD
|-9
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|55
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|-4.8K
|NQ100.R
|-5.5K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|-3.1K
|AUDJPY
|-11
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|264
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|1.5K
|NZDUSD
|-90
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +582.40 USD
Худший трейд: -420 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +116.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 463.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
