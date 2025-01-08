Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlSalamBank-Live 0.00 × 3 MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 7 FXNet-Real 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 4 3TGFX-Main 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 Exness-Real16 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 ACCORDUS-Server 0.00 × 1 еще 321... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика