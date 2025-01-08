СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jati Familia 1
Febri Jati Matahari

Jati Familia 1

Febri Jati Matahari
0 отзывов
Надежность
85 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 120%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
161 (46.80%)
Убыточных трейдов:
183 (53.20%)
Лучший трейд:
582.40 USD
Худший трейд:
-420.00 USD
Общая прибыль:
28 200.55 USD (361 352 pips)
Общий убыток:
-23 186.34 USD (340 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (116.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 400.09 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.91%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
203 (59.01%)
Коротких трейдов:
141 (40.99%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
14.58 USD
Средняя прибыль:
175.16 USD
Средний убыток:
-126.70 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 463.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 592.26 USD (6)
Прирост в месяц:
-8.37%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 749.85 USD
Максимальная:
2 883.74 USD (39.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.54% (2 883.74 USD)
По эквити:
4.49% (382.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 293
GBPJPY 23
USDJPY 9
NQ100.R 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.2K
GBPJPY 180
USDJPY -198
NQ100.R -22
AUDUSD -35
CHFJPY -83
AUDJPY -2
EURUSD -61
USDCAD -9
USDCHF 2
GBPUSD 55
EURJPY 9
NZDUSD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
GBPJPY -1K
USDJPY -4.8K
NQ100.R -5.5K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY -3.1K
AUDJPY -11
EURUSD -1.1K
USDCAD -1.1K
USDCHF 264
GBPUSD 1.1K
EURJPY 1.5K
NZDUSD -90
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +582.40 USD
Худший трейд: -420 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +116.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 463.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlSalamBank-Live
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
еще 321...
Нет отзывов
2025.12.15 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.25 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 04:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.