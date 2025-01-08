- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
344
盈利交易:
161 (46.80%)
亏损交易:
183 (53.20%)
最好交易:
582.40 USD
最差交易:
-420.00 USD
毛利:
28 200.55 USD (361 352 pips)
毛利亏损:
-23 186.34 USD (340 458 pips)
最大连续赢利:
17 (116.57 USD)
最大连续盈利:
2 400.09 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
4.91%
最大入金加载:
2.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.74
长期交易:
203 (59.01%)
短期交易:
141 (40.99%)
利润因子:
1.22
预期回报:
14.58 USD
平均利润:
175.16 USD
平均损失:
-126.70 USD
最大连续失误:
11 (-1 463.31 USD)
最大连续亏损:
-1 592.26 USD (6)
每月增长:
-8.37%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 749.85 USD
最大值:
2 883.74 USD (39.17%)
相对跌幅:
结余:
40.54% (2 883.74 USD)
净值:
4.49% (382.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|9
|NQ100.R
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.2K
|GBPJPY
|180
|USDJPY
|-198
|NQ100.R
|-22
|AUDUSD
|-35
|CHFJPY
|-83
|AUDJPY
|-2
|EURUSD
|-61
|USDCAD
|-9
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|55
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|-1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|-4.8K
|NQ100.R
|-5.5K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|-3.1K
|AUDJPY
|-11
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|264
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|1.5K
|NZDUSD
|-90
- 入金加载
- 提取
最好交易: +582.40 USD
最差交易: -420 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +116.57 USD
最大连续亏损: -1 463.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
