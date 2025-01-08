SignauxSections
Yohanes Niko Perdana

Client Tri D Miko

Yohanes Niko Perdana
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 118%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
304
Bénéfice trades:
138 (45.39%)
Perte trades:
166 (54.61%)
Meilleure transaction:
537.60 USD
Pire transaction:
-420.00 USD
Bénéfice brut:
25 307.79 USD (336 247 pips)
Perte brute:
-20 388.59 USD (319 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (770.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 400.09 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
16.66%
Charge de dépôt maximale:
2.22%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
170 (55.92%)
Courts trades:
134 (44.08%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
16.18 USD
Bénéfice moyen:
183.39 USD
Perte moyenne:
-122.82 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 463.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 463.31 USD (11)
Croissance mensuelle:
-3.78%
Prévision annuelle:
-45.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 749.85 USD
Maximal:
2 883.74 USD (39.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.54% (2 883.74 USD)
Par fonds propres:
4.49% (382.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 261
GBPJPY 22
USDJPY 9
NQ100.R 3
AUDJPY 2
AUDUSD 2
CHFJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCAD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5K
GBPJPY 197
USDJPY -198
NQ100.R -22
AUDJPY -2
AUDUSD -30
CHFJPY -73
EURUSD -55
GBPUSD 55
USDCAD -5
EURJPY 9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
GBPJPY 1.5K
USDJPY -4.8K
NQ100.R -5.5K
AUDJPY -11
AUDUSD -913
CHFJPY -1.6K
EURUSD -540
GBPUSD 1.1K
USDCAD -600
EURJPY 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +537.60 USD
Pire transaction: -420 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +770.73 USD
Perte consécutive maximale: -1 463.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 04:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.10 12:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.84% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Client Tri D Miko
30 USD par mois
118%
0
0
USD
7K
USD
72
0%
304
45%
17%
1.24
16.18
USD
41%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.