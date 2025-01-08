- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
345
利益トレード:
161 (46.66%)
損失トレード:
184 (53.33%)
ベストトレード:
582.40 USD
最悪のトレード:
-420.00 USD
総利益:
28 200.55 USD (361 352 pips)
総損失:
-23 491.34 USD (341 972 pips)
最大連続の勝ち:
17 (116.57 USD)
最大連続利益:
2 400.09 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
4.91%
最大入金額:
2.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.63
長いトレード:
204 (59.13%)
短いトレード:
141 (40.87%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
13.65 USD
平均利益:
175.16 USD
平均損失:
-127.67 USD
最大連続の負け:
11 (-1 463.31 USD)
最大連続損失:
-1 592.26 USD (6)
月間成長:
-12.82%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 749.85 USD
最大の:
2 883.74 USD (39.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.54% (2 883.74 USD)
エクイティによる:
4.49% (382.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|9
|NQ100.R
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.9K
|GBPJPY
|180
|USDJPY
|-198
|NQ100.R
|-22
|AUDUSD
|-35
|CHFJPY
|-83
|AUDJPY
|-2
|EURUSD
|-61
|USDCAD
|-9
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|55
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|-4.8K
|NQ100.R
|-5.5K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|-3.1K
|AUDJPY
|-11
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|264
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|1.5K
|NZDUSD
|-90
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +582.40 USD
最悪のトレード: -420 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +116.57 USD
最大連続損失: -1 463.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
