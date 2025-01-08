SeñalesSecciones
Jati Familia 1
Febri Jati Matahari

Jati Familia 1

Febri Jati Matahari
0 comentarios
Fiabilidad
85 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
345
Transacciones Rentables:
161 (46.66%)
Transacciones Irrentables:
184 (53.33%)
Mejor transacción:
582.40 USD
Peor transacción:
-420.00 USD
Beneficio Bruto:
28 200.55 USD (361 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 491.34 USD (341 972 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (116.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 400.09 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
4.91%
Carga máxima del depósito:
2.22%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.63
Transacciones Largas:
204 (59.13%)
Transacciones Cortas:
141 (40.87%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
13.65 USD
Beneficio medio:
175.16 USD
Pérdidas medias:
-127.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 463.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 592.26 USD (6)
Crecimiento al mes:
-12.82%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 749.85 USD
Máxima:
2 883.74 USD (39.17%)
Reducción relativa:
De balance:
40.54% (2 883.74 USD)
De fondos:
4.49% (382.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 294
GBPJPY 23
USDJPY 9
NQ100.R 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.9K
GBPJPY 180
USDJPY -198
NQ100.R -22
AUDUSD -35
CHFJPY -83
AUDJPY -2
EURUSD -61
USDCAD -9
USDCHF 2
GBPUSD 55
EURJPY 9
NZDUSD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 34K
GBPJPY -1K
USDJPY -4.8K
NQ100.R -5.5K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY -3.1K
AUDJPY -11
EURUSD -1.1K
USDCAD -1.1K
USDCHF 264
GBPUSD 1.1K
EURJPY 1.5K
NZDUSD -90
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +582.40 USD
Peor transacción: -420 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +116.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 463.31 USD

