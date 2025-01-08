- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
304
Profit Trade:
138 (45.39%)
Loss Trade:
166 (54.61%)
Best Trade:
537.60 USD
Worst Trade:
-420.00 USD
Profitto lordo:
25 307.79 USD (336 247 pips)
Perdita lorda:
-20 388.59 USD (319 460 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (770.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 400.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
16.66%
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
170 (55.92%)
Short Trade:
134 (44.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
16.18 USD
Profitto medio:
183.39 USD
Perdita media:
-122.82 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 463.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 463.31 USD (11)
Crescita mensile:
-3.78%
Previsione annuale:
-45.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 749.85 USD
Massimale:
2 883.74 USD (39.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.54% (2 883.74 USD)
Per equità:
4.49% (382.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|9
|NQ100.R
|3
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5K
|GBPJPY
|197
|USDJPY
|-198
|NQ100.R
|-22
|AUDJPY
|-2
|AUDUSD
|-30
|CHFJPY
|-73
|EURUSD
|-55
|GBPUSD
|55
|USDCAD
|-5
|EURJPY
|9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|GBPJPY
|1.5K
|USDJPY
|-4.8K
|NQ100.R
|-5.5K
|AUDJPY
|-11
|AUDUSD
|-913
|CHFJPY
|-1.6K
|EURUSD
|-540
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|-600
|EURJPY
|1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +537.60 USD
Worst Trade: -420 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +770.73 USD
Massima perdita consecutiva: -1 463.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
310 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
118%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
72
0%
304
45%
17%
1.24
16.18
USD
USD
41%
1:200