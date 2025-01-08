SegnaliSezioni
Yohanes Niko Perdana

Client Tri D Miko

Yohanes Niko Perdana
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 118%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
304
Profit Trade:
138 (45.39%)
Loss Trade:
166 (54.61%)
Best Trade:
537.60 USD
Worst Trade:
-420.00 USD
Profitto lordo:
25 307.79 USD (336 247 pips)
Perdita lorda:
-20 388.59 USD (319 460 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (770.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 400.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
16.66%
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
170 (55.92%)
Short Trade:
134 (44.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
16.18 USD
Profitto medio:
183.39 USD
Perdita media:
-122.82 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 463.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 463.31 USD (11)
Crescita mensile:
-3.78%
Previsione annuale:
-45.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 749.85 USD
Massimale:
2 883.74 USD (39.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.54% (2 883.74 USD)
Per equità:
4.49% (382.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 261
GBPJPY 22
USDJPY 9
NQ100.R 3
AUDJPY 2
AUDUSD 2
CHFJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCAD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5K
GBPJPY 197
USDJPY -198
NQ100.R -22
AUDJPY -2
AUDUSD -30
CHFJPY -73
EURUSD -55
GBPUSD 55
USDCAD -5
EURJPY 9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
GBPJPY 1.5K
USDJPY -4.8K
NQ100.R -5.5K
AUDJPY -11
AUDUSD -913
CHFJPY -1.6K
EURUSD -540
GBPUSD 1.1K
USDCAD -600
EURJPY 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +537.60 USD
Worst Trade: -420 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +770.73 USD
Massima perdita consecutiva: -1 463.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real9
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 04:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.10 12:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.84% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Client Tri D Miko
30USD al mese
118%
0
0
USD
7K
USD
72
0%
304
45%
17%
1.24
16.18
USD
41%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.