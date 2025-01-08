SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Jati Familia 1
Febri Jati Matahari

Jati Familia 1

Febri Jati Matahari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
85 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
345
Gewinntrades:
161 (46.66%)
Verlusttrades:
184 (53.33%)
Bester Trade:
582.40 USD
Schlechtester Trade:
-420.00 USD
Bruttoprofit:
28 200.55 USD (361 352 pips)
Bruttoverlust:
-23 491.34 USD (341 972 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (116.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 400.09 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
4.91%
Max deposit load:
2.22%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.63
Long-Positionen:
204 (59.13%)
Short-Positionen:
141 (40.87%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
13.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
175.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-127.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 463.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 592.26 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-12.82%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 749.85 USD
Maximaler:
2 883.74 USD (39.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.54% (2 883.74 USD)
Kapital:
4.49% (382.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 294
GBPJPY 23
USDJPY 9
NQ100.R 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.9K
GBPJPY 180
USDJPY -198
NQ100.R -22
AUDUSD -35
CHFJPY -83
AUDJPY -2
EURUSD -61
USDCAD -9
USDCHF 2
GBPUSD 55
EURJPY 9
NZDUSD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
GBPJPY -1K
USDJPY -4.8K
NQ100.R -5.5K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY -3.1K
AUDJPY -11
EURUSD -1.1K
USDCAD -1.1K
USDCHF 264
GBPUSD 1.1K
EURJPY 1.5K
NZDUSD -90
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +582.40 USD
Schlechtester Trade: -420 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +116.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 463.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AlSalamBank-Live
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.15 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.25 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 04:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.