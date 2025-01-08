- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
345
Negociações com lucro:
161 (46.66%)
Negociações com perda:
184 (53.33%)
Melhor negociação:
582.40 USD
Pior negociação:
-420.00 USD
Lucro bruto:
28 200.55 USD (361 352 pips)
Perda bruta:
-23 491.34 USD (341 972 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (116.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 400.09 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
4.91%
Depósito máximo carregado:
2.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.63
Negociações longas:
204 (59.13%)
Negociações curtas:
141 (40.87%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
13.65 USD
Lucro médio:
175.16 USD
Perda média:
-127.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 463.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 592.26 USD (6)
Crescimento mensal:
-12.82%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 749.85 USD
Máximo:
2 883.74 USD (39.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.54% (2 883.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.49% (382.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|9
|NQ100.R
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.9K
|GBPJPY
|180
|USDJPY
|-198
|NQ100.R
|-22
|AUDUSD
|-35
|CHFJPY
|-83
|AUDJPY
|-2
|EURUSD
|-61
|USDCAD
|-9
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|55
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|-4.8K
|NQ100.R
|-5.5K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|-3.1K
|AUDJPY
|-11
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|264
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|1.5K
|NZDUSD
|-90
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +582.40 USD
Pior negociação: -420 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +116.57 USD
Máxima perda consecutiva: -1 463.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
321 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
109%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
85
0%
345
46%
5%
1.20
13.65
USD
USD
41%
1:200