Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
FreshForex-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 169
Kârla kapanan işlemler:
1 272 (58.64%)
Zararla kapanan işlemler:
897 (41.36%)
En iyi işlem:
553.55 USD
En kötü işlem:
-367.08 USD
Brüt kâr:
12 867.35 USD (1 041 535 pips)
Brüt zarar:
-10 533.14 USD (1 247 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (549.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
858.01 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
95.90%
Maks. mevduat yükü:
18.85%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
1 541 (71.05%)
Satış işlemleri:
628 (28.95%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
10.12 USD
Ortalama zarar:
-11.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-469.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 019.70 USD (3)
Aylık büyüme:
3.41%
Yıllık tahmin:
41.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 261.81 USD (10.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.83% (1 261.81 USD)
Varlığa göre:
69.21% (7 628.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_m 265
USDCAD_m 228
NZDUSD_m 228
AUDUSD_m 193
USDCHF_m 191
GBPUSD_m 162
XAGUSD_m 159
XAUUSD_m 150
#NQ100_m 145
USDJPY_m 142
CUCUSD_m 139
#SP500_m 101
#WTI_m 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_m -72
USDCAD_m -56
NZDUSD_m -120
AUDUSD_m -12
USDCHF_m -71
GBPUSD_m -146
XAGUSD_m 1.2K
XAUUSD_m 698
#NQ100_m 782
USDJPY_m -154
CUCUSD_m -70
#SP500_m 827
#WTI_m -456
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_m -6.9K
USDCAD_m -6.5K
NZDUSD_m -11K
AUDUSD_m -1.7K
USDCHF_m -147
GBPUSD_m -9.9K
XAGUSD_m 20K
XAUUSD_m 74K
#NQ100_m 12K
USDJPY_m -20K
CUCUSD_m -215K
#SP500_m 15K
#WTI_m -49K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +553.55 USD
En kötü işlem: -367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +549.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -469.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.04.23 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 03:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 23:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EasyOrder 3NS
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
12K
USD
38
100%
2 169
58%
96%
1.22
1.08
USD
69%
1:500
