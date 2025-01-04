SeñalesSecciones
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
Fiabilidad
48 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
FreshForex-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 713
Transacciones Rentables:
1 566 (57.72%)
Transacciones Irrentables:
1 147 (42.28%)
Mejor transacción:
553.55 USD
Peor transacción:
-367.08 USD
Beneficio Bruto:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (549.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
952.19 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
91.71%
Carga máxima del depósito:
18.85%
Último trade:
25 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.01
Transacciones Largas:
1 878 (69.22%)
Transacciones Cortas:
835 (30.78%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
10.67 USD
Pérdidas medias:
-11.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-469.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 140.48 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.89%
Pronóstico anual:
10.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 610.49 USD (11.05%)
Reducción relativa:
De balance:
10.83% (1 261.81 USD)
De fondos:
69.21% (7 628.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD_m 311
NZDUSD_m 293
USDCAD_m 259
AUDUSD_m 246
USDCHF_m 227
XAUUSD_m 215
GBPUSD_m 213
XAGUSD_m 205
CUCUSD_m 183
USDJPY_m 181
#NQ100_m 180
#SP500_m 120
#WTI_m 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD_m -81
NZDUSD_m -191
USDCAD_m -63
AUDUSD_m -35
USDCHF_m -176
XAUUSD_m 1.3K
GBPUSD_m -198
XAGUSD_m 1.6K
CUCUSD_m -91
USDJPY_m -110
#NQ100_m 985
#SP500_m 749
#WTI_m -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD_m -6.5K
NZDUSD_m -16K
USDCAD_m -6K
AUDUSD_m -2.8K
USDCHF_m -6.9K
XAUUSD_m 75K
GBPUSD_m -13K
XAGUSD_m 28K
CUCUSD_m -219K
USDJPY_m -13K
#NQ100_m 24K
#SP500_m 14K
#WTI_m -46K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +553.55 USD
Peor transacción: -367 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +549.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -469.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FreshForex-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 03:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
