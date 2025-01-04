SinaisSeções
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
FreshForex-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 713
Negociações com lucro:
1 566 (57.72%)
Negociações com perda:
1 147 (42.28%)
Melhor negociação:
553.55 USD
Pior negociação:
-367.08 USD
Lucro bruto:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
Perda bruta:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (549.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
952.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
91.71%
Depósito máximo carregado:
18.85%
Último negócio:
26 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
1 878 (69.22%)
Negociações curtas:
835 (30.78%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
10.67 USD
Perda média:
-11.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-469.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 140.48 USD (6)
Crescimento mensal:
0.89%
Previsão anual:
10.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 610.49 USD (11.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.83% (1 261.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.21% (7 628.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD_m 311
NZDUSD_m 293
USDCAD_m 259
AUDUSD_m 246
USDCHF_m 227
XAUUSD_m 215
GBPUSD_m 213
XAGUSD_m 205
CUCUSD_m 183
USDJPY_m 181
#NQ100_m 180
#SP500_m 120
#WTI_m 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD_m -81
NZDUSD_m -191
USDCAD_m -63
AUDUSD_m -35
USDCHF_m -176
XAUUSD_m 1.3K
GBPUSD_m -198
XAGUSD_m 1.6K
CUCUSD_m -91
USDJPY_m -110
#NQ100_m 985
#SP500_m 749
#WTI_m -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD_m -6.5K
NZDUSD_m -16K
USDCAD_m -6K
AUDUSD_m -2.8K
USDCHF_m -6.9K
XAUUSD_m 75K
GBPUSD_m -13K
XAGUSD_m 28K
CUCUSD_m -219K
USDJPY_m -13K
#NQ100_m 24K
#SP500_m 14K
#WTI_m -46K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +553.55 USD
Pior negociação: -367 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +549.81 USD
Máxima perda consecutiva: -469.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
