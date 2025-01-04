- Crescimento
Negociações:
2 713
Negociações com lucro:
1 566 (57.72%)
Negociações com perda:
1 147 (42.28%)
Melhor negociação:
553.55 USD
Pior negociação:
-367.08 USD
Lucro bruto:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
Perda bruta:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (549.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
952.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
91.71%
Depósito máximo carregado:
18.85%
Último negócio:
26 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
1 878 (69.22%)
Negociações curtas:
835 (30.78%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
10.67 USD
Perda média:
-11.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-469.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 140.48 USD (6)
Crescimento mensal:
0.89%
Previsão anual:
10.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 610.49 USD (11.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.83% (1 261.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.21% (7 628.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD_m
|311
|NZDUSD_m
|293
|USDCAD_m
|259
|AUDUSD_m
|246
|USDCHF_m
|227
|XAUUSD_m
|215
|GBPUSD_m
|213
|XAGUSD_m
|205
|CUCUSD_m
|183
|USDJPY_m
|181
|#NQ100_m
|180
|#SP500_m
|120
|#WTI_m
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD_m
|-81
|NZDUSD_m
|-191
|USDCAD_m
|-63
|AUDUSD_m
|-35
|USDCHF_m
|-176
|XAUUSD_m
|1.3K
|GBPUSD_m
|-198
|XAGUSD_m
|1.6K
|CUCUSD_m
|-91
|USDJPY_m
|-110
|#NQ100_m
|985
|#SP500_m
|749
|#WTI_m
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD_m
|-6.5K
|NZDUSD_m
|-16K
|USDCAD_m
|-6K
|AUDUSD_m
|-2.8K
|USDCHF_m
|-6.9K
|XAUUSD_m
|75K
|GBPUSD_m
|-13K
|XAGUSD_m
|28K
|CUCUSD_m
|-219K
|USDJPY_m
|-13K
|#NQ100_m
|24K
|#SP500_m
|14K
|#WTI_m
|-46K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +553.55 USD
Pior negociação: -367 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +549.81 USD
Máxima perda consecutiva: -469.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
