信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EasyOrder 3NS
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
0条评论
可靠性
48
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 32%
FreshForex-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 713
盈利交易:
1 566 (57.72%)
亏损交易:
1 147 (42.28%)
最好交易:
553.55 USD
最差交易:
-367.08 USD
毛利:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
毛利亏损:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
最大连续赢利:
18 (549.81 USD)
最大连续盈利:
952.19 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
91.71%
最大入金加载:
18.85%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.01
长期交易:
1 878 (69.22%)
短期交易:
835 (30.78%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
10.67 USD
平均损失:
-11.74 USD
最大连续失误:
15 (-469.25 USD)
最大连续亏损:
-1 140.48 USD (6)
每月增长:
1.09%
年度预测:
13.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 610.49 USD (11.05%)
相对跌幅:
结余:
10.83% (1 261.81 USD)
净值:
69.21% (7 628.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_m 311
NZDUSD_m 293
USDCAD_m 259
AUDUSD_m 246
USDCHF_m 227
XAUUSD_m 215
GBPUSD_m 213
XAGUSD_m 205
CUCUSD_m 183
USDJPY_m 181
#NQ100_m 180
#SP500_m 120
#WTI_m 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_m -81
NZDUSD_m -191
USDCAD_m -63
AUDUSD_m -35
USDCHF_m -176
XAUUSD_m 1.3K
GBPUSD_m -198
XAGUSD_m 1.6K
CUCUSD_m -91
USDJPY_m -110
#NQ100_m 985
#SP500_m 749
#WTI_m -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_m -6.5K
NZDUSD_m -16K
USDCAD_m -6K
AUDUSD_m -2.8K
USDCHF_m -6.9K
XAUUSD_m 75K
GBPUSD_m -13K
XAGUSD_m 28K
CUCUSD_m -219K
USDJPY_m -13K
#NQ100_m 24K
#SP500_m 14K
#WTI_m -46K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +553.55 USD
最差交易: -367 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +549.81 USD
最大连续亏损: -469.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FreshForex-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 03:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EasyOrder 3NS
每月30 USD
32%
0
0
USD
13K
USD
48
100%
2 713
57%
92%
1.24
1.20
USD
69%
1:500
