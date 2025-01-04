SegnaliSezioni
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
FreshForex-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 169
Profit Trade:
1 272 (58.64%)
Loss Trade:
897 (41.36%)
Best Trade:
553.55 USD
Worst Trade:
-367.08 USD
Profitto lordo:
12 867.35 USD (1 041 535 pips)
Perdita lorda:
-10 533.14 USD (1 247 779 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (549.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
858.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
95.90%
Massimo carico di deposito:
18.85%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
1 541 (71.05%)
Short Trade:
628 (28.95%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
10.12 USD
Perdita media:
-11.74 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-469.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 019.70 USD (3)
Crescita mensile:
-0.04%
Previsione annuale:
-0.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 261.81 USD (10.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.83% (1 261.81 USD)
Per equità:
69.21% (7 628.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_m 265
USDCAD_m 228
NZDUSD_m 228
AUDUSD_m 193
USDCHF_m 191
GBPUSD_m 162
XAGUSD_m 159
XAUUSD_m 150
#NQ100_m 145
USDJPY_m 142
CUCUSD_m 139
#SP500_m 101
#WTI_m 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_m -72
USDCAD_m -56
NZDUSD_m -120
AUDUSD_m -12
USDCHF_m -71
GBPUSD_m -146
XAGUSD_m 1.2K
XAUUSD_m 698
#NQ100_m 782
USDJPY_m -154
CUCUSD_m -70
#SP500_m 827
#WTI_m -456
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_m -6.9K
USDCAD_m -6.5K
NZDUSD_m -11K
AUDUSD_m -1.7K
USDCHF_m -147
GBPUSD_m -9.9K
XAGUSD_m 20K
XAUUSD_m 74K
#NQ100_m 12K
USDJPY_m -20K
CUCUSD_m -215K
#SP500_m 15K
#WTI_m -49K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +553.55 USD
Worst Trade: -367 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +549.81 USD
Massima perdita consecutiva: -469.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.