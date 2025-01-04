SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EasyOrder 3NS
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
FreshForex-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 713
Gewinntrades:
1 566 (57.72%)
Verlusttrades:
1 147 (42.28%)
Bester Trade:
553.55 USD
Schlechtester Trade:
-367.08 USD
Bruttoprofit:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
Bruttoverlust:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (549.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
952.19 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
91.71%
Max deposit load:
18.85%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.01
Long-Positionen:
1 878 (69.22%)
Short-Positionen:
835 (30.78%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-469.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 140.48 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-0.17%
Jahresprognose:
-2.03%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 610.49 USD (11.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.83% (1 261.81 USD)
Kapital:
69.21% (7 628.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD_m 311
NZDUSD_m 293
USDCAD_m 259
AUDUSD_m 246
USDCHF_m 227
XAUUSD_m 215
GBPUSD_m 213
XAGUSD_m 205
CUCUSD_m 183
USDJPY_m 181
#NQ100_m 180
#SP500_m 120
#WTI_m 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD_m -81
NZDUSD_m -191
USDCAD_m -63
AUDUSD_m -35
USDCHF_m -176
XAUUSD_m 1.3K
GBPUSD_m -198
XAGUSD_m 1.6K
CUCUSD_m -91
USDJPY_m -110
#NQ100_m 985
#SP500_m 749
#WTI_m -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD_m -6.5K
NZDUSD_m -16K
USDCAD_m -6K
AUDUSD_m -2.8K
USDCHF_m -6.9K
XAUUSD_m 75K
GBPUSD_m -13K
XAGUSD_m 28K
CUCUSD_m -219K
USDJPY_m -13K
#NQ100_m 24K
#SP500_m 14K
#WTI_m -46K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +553.55 USD
Schlechtester Trade: -367 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +549.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -469.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FreshForex-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 03:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
