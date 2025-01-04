SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EasyOrder 3NS
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
FreshForex-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 155
Bénéfice trades:
1 264 (58.65%)
Perte trades:
891 (41.35%)
Meilleure transaction:
553.55 USD
Pire transaction:
-367.08 USD
Bénéfice brut:
12 805.00 USD (1 036 857 pips)
Perte brute:
-10 523.03 USD (1 245 126 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (549.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
858.01 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
95.90%
Charge de dépôt maximale:
18.85%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.81
Longs trades:
1 530 (71.00%)
Courts trades:
625 (29.00%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.06 USD
Bénéfice moyen:
10.13 USD
Perte moyenne:
-11.81 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-469.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 019.70 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.31%
Prévision annuelle:
-3.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 261.81 USD (10.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.83% (1 261.81 USD)
Par fonds propres:
69.21% (7 628.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_m 264
USDCAD_m 228
NZDUSD_m 228
AUDUSD_m 193
USDCHF_m 191
GBPUSD_m 160
XAGUSD_m 159
XAUUSD_m 148
USDJPY_m 142
#NQ100_m 142
CUCUSD_m 137
#SP500_m 97
#WTI_m 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_m -73
USDCAD_m -56
NZDUSD_m -120
AUDUSD_m -12
USDCHF_m -71
GBPUSD_m -145
XAGUSD_m 1.2K
XAUUSD_m 694
USDJPY_m -154
#NQ100_m 741
CUCUSD_m -69
#SP500_m 819
#WTI_m -456
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_m -7K
USDCAD_m -6.5K
NZDUSD_m -11K
AUDUSD_m -1.7K
USDCHF_m -147
GBPUSD_m -9.9K
XAGUSD_m 20K
XAUUSD_m 74K
USDJPY_m -20K
#NQ100_m 10K
CUCUSD_m -214K
#SP500_m 14K
#WTI_m -49K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +553.55 USD
Pire transaction: -367 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +549.81 USD
Perte consécutive maximale: -469.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FreshForex-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
