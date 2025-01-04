- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 713
利益トレード:
1 566 (57.72%)
損失トレード:
1 147 (42.28%)
ベストトレード:
553.55 USD
最悪のトレード:
-367.08 USD
総利益:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
総損失:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
最大連続の勝ち:
18 (549.81 USD)
最大連続利益:
952.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
91.71%
最大入金額:
18.85%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
1 878 (69.22%)
短いトレード:
835 (30.78%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
10.67 USD
平均損失:
-11.74 USD
最大連続の負け:
15 (-469.25 USD)
最大連続損失:
-1 140.48 USD (6)
月間成長:
-0.17%
年間予想:
-2.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 610.49 USD (11.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.83% (1 261.81 USD)
エクイティによる:
69.21% (7 628.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD_m
|311
|NZDUSD_m
|293
|USDCAD_m
|259
|AUDUSD_m
|246
|USDCHF_m
|227
|XAUUSD_m
|215
|GBPUSD_m
|213
|XAGUSD_m
|205
|CUCUSD_m
|183
|USDJPY_m
|181
|#NQ100_m
|180
|#SP500_m
|120
|#WTI_m
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD_m
|-81
|NZDUSD_m
|-191
|USDCAD_m
|-63
|AUDUSD_m
|-35
|USDCHF_m
|-176
|XAUUSD_m
|1.3K
|GBPUSD_m
|-198
|XAGUSD_m
|1.6K
|CUCUSD_m
|-91
|USDJPY_m
|-110
|#NQ100_m
|985
|#SP500_m
|749
|#WTI_m
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD_m
|-6.5K
|NZDUSD_m
|-16K
|USDCAD_m
|-6K
|AUDUSD_m
|-2.8K
|USDCHF_m
|-6.9K
|XAUUSD_m
|75K
|GBPUSD_m
|-13K
|XAGUSD_m
|28K
|CUCUSD_m
|-219K
|USDJPY_m
|-13K
|#NQ100_m
|24K
|#SP500_m
|14K
|#WTI_m
|-46K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +553.55 USD
最悪のトレード: -367 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +549.81 USD
最大連続損失: -469.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FreshForex-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
32%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
48
100%
2 713
57%
92%
1.24
1.20
USD
USD
69%
1:500