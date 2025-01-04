シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EasyOrder 3NS
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
レビュー0件
信頼性
48週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
FreshForex-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 713
利益トレード:
1 566 (57.72%)
損失トレード:
1 147 (42.28%)
ベストトレード:
553.55 USD
最悪のトレード:
-367.08 USD
総利益:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
総損失:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
最大連続の勝ち:
18 (549.81 USD)
最大連続利益:
952.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
91.71%
最大入金額:
18.85%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
1 878 (69.22%)
短いトレード:
835 (30.78%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
10.67 USD
平均損失:
-11.74 USD
最大連続の負け:
15 (-469.25 USD)
最大連続損失:
-1 140.48 USD (6)
月間成長:
-0.17%
年間予想:
-2.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 610.49 USD (11.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.83% (1 261.81 USD)
エクイティによる:
69.21% (7 628.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD_m 311
NZDUSD_m 293
USDCAD_m 259
AUDUSD_m 246
USDCHF_m 227
XAUUSD_m 215
GBPUSD_m 213
XAGUSD_m 205
CUCUSD_m 183
USDJPY_m 181
#NQ100_m 180
#SP500_m 120
#WTI_m 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD_m -81
NZDUSD_m -191
USDCAD_m -63
AUDUSD_m -35
USDCHF_m -176
XAUUSD_m 1.3K
GBPUSD_m -198
XAGUSD_m 1.6K
CUCUSD_m -91
USDJPY_m -110
#NQ100_m 985
#SP500_m 749
#WTI_m -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD_m -6.5K
NZDUSD_m -16K
USDCAD_m -6K
AUDUSD_m -2.8K
USDCHF_m -6.9K
XAUUSD_m 75K
GBPUSD_m -13K
XAGUSD_m 28K
CUCUSD_m -219K
USDJPY_m -13K
#NQ100_m 24K
#SP500_m 14K
#WTI_m -46K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +553.55 USD
最悪のトレード: -367 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +549.81 USD
最大連続損失: -469.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FreshForex-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 03:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
