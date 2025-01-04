- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 713
Прибыльных трейдов:
1 566 (57.72%)
Убыточных трейдов:
1 147 (42.28%)
Лучший трейд:
553.55 USD
Худший трейд:
-367.08 USD
Общая прибыль:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
Общий убыток:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (549.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
952.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
91.71%
Макс. загрузка депозита:
18.85%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
1 878 (69.22%)
Коротких трейдов:
835 (30.78%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
10.67 USD
Средний убыток:
-11.74 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-469.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 140.48 USD (6)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 610.49 USD (11.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.83% (1 261.81 USD)
По эквити:
69.21% (7 628.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD_m
|311
|NZDUSD_m
|293
|USDCAD_m
|259
|AUDUSD_m
|246
|USDCHF_m
|227
|XAUUSD_m
|215
|GBPUSD_m
|213
|XAGUSD_m
|205
|CUCUSD_m
|183
|USDJPY_m
|181
|#NQ100_m
|180
|#SP500_m
|120
|#WTI_m
|80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD_m
|-81
|NZDUSD_m
|-191
|USDCAD_m
|-63
|AUDUSD_m
|-35
|USDCHF_m
|-176
|XAUUSD_m
|1.3K
|GBPUSD_m
|-198
|XAGUSD_m
|1.6K
|CUCUSD_m
|-91
|USDJPY_m
|-110
|#NQ100_m
|985
|#SP500_m
|749
|#WTI_m
|-435
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD_m
|-6.5K
|NZDUSD_m
|-16K
|USDCAD_m
|-6K
|AUDUSD_m
|-2.8K
|USDCHF_m
|-6.9K
|XAUUSD_m
|75K
|GBPUSD_m
|-13K
|XAGUSD_m
|28K
|CUCUSD_m
|-219K
|USDJPY_m
|-13K
|#NQ100_m
|24K
|#SP500_m
|14K
|#WTI_m
|-46K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +553.55 USD
Худший трейд: -367 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +549.81 USD
Макс. убыток в серии: -469.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
48
100%
2 713
57%
92%
1.24
1.20
USD
USD
69%
1:500