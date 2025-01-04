СигналыРазделы
Evgeniy Katashev

EasyOrder 3NS

Evgeniy Katashev
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
FreshForex-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 713
Прибыльных трейдов:
1 566 (57.72%)
Убыточных трейдов:
1 147 (42.28%)
Лучший трейд:
553.55 USD
Худший трейд:
-367.08 USD
Общая прибыль:
16 710.36 USD (1 316 914 pips)
Общий убыток:
-13 465.96 USD (1 513 961 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (549.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
952.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
91.71%
Макс. загрузка депозита:
18.85%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
1 878 (69.22%)
Коротких трейдов:
835 (30.78%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
10.67 USD
Средний убыток:
-11.74 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-469.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 140.48 USD (6)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 610.49 USD (11.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.83% (1 261.81 USD)
По эквити:
69.21% (7 628.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_m 311
NZDUSD_m 293
USDCAD_m 259
AUDUSD_m 246
USDCHF_m 227
XAUUSD_m 215
GBPUSD_m 213
XAGUSD_m 205
CUCUSD_m 183
USDJPY_m 181
#NQ100_m 180
#SP500_m 120
#WTI_m 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_m -81
NZDUSD_m -191
USDCAD_m -63
AUDUSD_m -35
USDCHF_m -176
XAUUSD_m 1.3K
GBPUSD_m -198
XAGUSD_m 1.6K
CUCUSD_m -91
USDJPY_m -110
#NQ100_m 985
#SP500_m 749
#WTI_m -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_m -6.5K
NZDUSD_m -16K
USDCAD_m -6K
AUDUSD_m -2.8K
USDCHF_m -6.9K
XAUUSD_m 75K
GBPUSD_m -13K
XAGUSD_m 28K
CUCUSD_m -219K
USDJPY_m -13K
#NQ100_m 24K
#SP500_m 14K
#WTI_m -46K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +553.55 USD
Худший трейд: -367 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +549.81 USD
Макс. убыток в серии: -469.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 03:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
