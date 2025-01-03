- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
629
Kârla kapanan işlemler:
463 (73.60%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (26.39%)
En iyi işlem:
151.24 USD
En kötü işlem:
-111.53 USD
Brüt kâr:
4 099.40 USD (79 389 pips)
Brüt zarar:
-3 080.36 USD (91 705 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (32.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.84 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
75.93%
Maks. mevduat yükü:
14.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
280 (44.52%)
Satış işlemleri:
349 (55.48%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
8.85 USD
Ortalama zarar:
-18.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-257.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.37 USD (10)
Aylık büyüme:
12.95%
Yıllık tahmin:
157.08%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.90 USD
Maksimum:
439.82 USD (9.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.94% (439.32 USD)
Varlığa göre:
41.84% (315.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|629
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.24 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +32.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
6%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
39
98%
629
73%
76%
1.33
1.62
USD
USD
42%
1:500