Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys04

Alexandros Alexandrou
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
629
Kârla kapanan işlemler:
463 (73.60%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (26.39%)
En iyi işlem:
151.24 USD
En kötü işlem:
-111.53 USD
Brüt kâr:
4 099.40 USD (79 389 pips)
Brüt zarar:
-3 080.36 USD (91 705 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (32.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.84 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
75.93%
Maks. mevduat yükü:
14.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
280 (44.52%)
Satış işlemleri:
349 (55.48%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
8.85 USD
Ortalama zarar:
-18.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-257.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.37 USD (10)
Aylık büyüme:
12.95%
Yıllık tahmin:
157.08%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.90 USD
Maksimum:
439.82 USD (9.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.94% (439.32 USD)
Varlığa göre:
41.84% (315.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 629
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.24 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +32.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type




İnceleme yok
2025.09.09 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

