- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
781
盈利交易:
573 (73.36%)
亏损交易:
208 (26.63%)
最好交易:
151.24 USD
最差交易:
-111.53 USD
毛利:
5 375.86 USD (99 218 pips)
毛利亏损:
-4 022.76 USD (111 847 pips)
最大连续赢利:
20 (32.40 USD)
最大连续盈利:
266.84 USD (14)
夏普比率:
0.09
交易活动:
81.94%
最大入金加载:
14.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.08
长期交易:
363 (46.48%)
短期交易:
418 (53.52%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.73 USD
平均利润:
9.38 USD
平均损失:
-19.34 USD
最大连续失误:
10 (-257.37 USD)
最大连续亏损:
-257.37 USD (10)
每月增长:
-0.78%
年度预测:
-9.44%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
6.90 USD
最大值:
439.82 USD (9.23%)
相对跌幅:
结余:
39.94% (439.32 USD)
净值:
41.84% (315.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|781
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
20%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
51
99%
781
73%
82%
1.33
1.73
USD
USD
42%
1:500