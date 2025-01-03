СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys04
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys04

Alexandros Alexandrou
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 20%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
781
Прибыльных трейдов:
573 (73.36%)
Убыточных трейдов:
208 (26.63%)
Лучший трейд:
151.24 USD
Худший трейд:
-111.53 USD
Общая прибыль:
5 375.86 USD (99 218 pips)
Общий убыток:
-4 022.76 USD (111 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (32.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
266.84 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
81.94%
Макс. загрузка депозита:
14.03%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.08
Длинных трейдов:
363 (46.48%)
Коротких трейдов:
418 (53.52%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
9.38 USD
Средний убыток:
-19.34 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-257.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-257.37 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.78%
Годовой прогноз:
-9.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.90 USD
Максимальная:
439.82 USD (9.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.94% (439.32 USD)
По эквити:
41.84% (315.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 781
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.24 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +32.40 USD
Макс. убыток в серии: -257.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type




Нет отзывов
2025.09.09 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
