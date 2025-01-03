- Прирост
Всего трейдов:
781
Прибыльных трейдов:
573 (73.36%)
Убыточных трейдов:
208 (26.63%)
Лучший трейд:
151.24 USD
Худший трейд:
-111.53 USD
Общая прибыль:
5 375.86 USD (99 218 pips)
Общий убыток:
-4 022.76 USD (111 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (32.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
266.84 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
81.94%
Макс. загрузка депозита:
14.03%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.08
Длинных трейдов:
363 (46.48%)
Коротких трейдов:
418 (53.52%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
9.38 USD
Средний убыток:
-19.34 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-257.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-257.37 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.78%
Годовой прогноз:
-9.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.90 USD
Максимальная:
439.82 USD (9.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.94% (439.32 USD)
По эквити:
41.84% (315.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|781
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.24 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +32.40 USD
Макс. убыток в серии: -257.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Нет отзывов
