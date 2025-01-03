SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys04
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys04

Alexandros Alexandrou
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 6%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
629
Profit Trade:
463 (73.60%)
Loss Trade:
166 (26.39%)
Best Trade:
151.24 USD
Worst Trade:
-111.53 USD
Profitto lordo:
4 099.40 USD (79 389 pips)
Perdita lorda:
-3 080.36 USD (91 705 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (32.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.84 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
75.93%
Massimo carico di deposito:
14.03%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
280 (44.52%)
Short Trade:
349 (55.48%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
8.85 USD
Perdita media:
-18.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-257.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.37 USD (10)
Crescita mensile:
12.18%
Previsione annuale:
147.83%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.90 USD
Massimale:
439.82 USD (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.94% (439.32 USD)
Per equità:
41.84% (315.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 629
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.24 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +32.40 USD
Massima perdita consecutiva: -257.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type




Non ci sono recensioni
2025.09.09 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
