Trade:
629
Profit Trade:
463 (73.60%)
Loss Trade:
166 (26.39%)
Best Trade:
151.24 USD
Worst Trade:
-111.53 USD
Profitto lordo:
4 099.40 USD (79 389 pips)
Perdita lorda:
-3 080.36 USD (91 705 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (32.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.84 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
75.93%
Massimo carico di deposito:
14.03%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
280 (44.52%)
Short Trade:
349 (55.48%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
8.85 USD
Perdita media:
-18.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-257.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.37 USD (10)
Crescita mensile:
12.18%
Previsione annuale:
147.83%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.90 USD
Massimale:
439.82 USD (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.94% (439.32 USD)
Per equità:
41.84% (315.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|629
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +151.24 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +32.40 USD
Massima perdita consecutiva: -257.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Non ci sono recensioni
