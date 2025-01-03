SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys04
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys04

Alexandros Alexandrou
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
788
Gewinntrades:
579 (73.47%)
Verlusttrades:
209 (26.52%)
Bester Trade:
151.24 USD
Schlechtester Trade:
-111.53 USD
Bruttoprofit:
5 421.37 USD (99 837 pips)
Bruttoverlust:
-4 024.40 USD (111 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (32.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
266.84 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
81.94%
Max deposit load:
14.03%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.18
Long-Positionen:
368 (46.70%)
Short-Positionen:
420 (53.30%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-257.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-257.37 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.75%
Jahresprognose:
9.08%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.90 USD
Maximaler:
439.82 USD (9.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.94% (439.32 USD)
Kapital:
41.84% (315.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 788
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +151.24 USD
Schlechtester Trade: -112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -257.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type




Keine Bewertungen
2025.09.09 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.