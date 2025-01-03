- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
788
Gewinntrades:
579 (73.47%)
Verlusttrades:
209 (26.52%)
Bester Trade:
151.24 USD
Schlechtester Trade:
-111.53 USD
Bruttoprofit:
5 421.37 USD (99 837 pips)
Bruttoverlust:
-4 024.40 USD (111 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (32.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
266.84 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
81.94%
Max deposit load:
14.03%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.18
Long-Positionen:
368 (46.70%)
Short-Positionen:
420 (53.30%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-257.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-257.37 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.75%
Jahresprognose:
9.08%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.90 USD
Maximaler:
439.82 USD (9.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.94% (439.32 USD)
Kapital:
41.84% (315.82 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|788
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +151.24 USD
Schlechtester Trade: -112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -257.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
52
99%
788
73%
82%
1.34
1.77
USD
USD
42%
1:500