トレード:
784
利益トレード:
575 (73.34%)
損失トレード:
209 (26.66%)
ベストトレード:
151.24 USD
最悪のトレード:
-111.53 USD
総利益:
5 380.19 USD (99 367 pips)
総損失:
-4 024.40 USD (111 860 pips)
最大連続の勝ち:
20 (32.40 USD)
最大連続利益:
266.84 USD (14)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
81.94%
最大入金額:
14.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.08
長いトレード:
366 (46.68%)
短いトレード:
418 (53.32%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
1.73 USD
平均利益:
9.36 USD
平均損失:
-19.26 USD
最大連続の負け:
10 (-257.37 USD)
最大連続損失:
-257.37 USD (10)
月間成長:
-0.65%
年間予想:
-4.66%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.90 USD
最大の:
439.82 USD (9.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.94% (439.32 USD)
エクイティによる:
41.84% (315.82 USD)
シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|784
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +151.24 USD
最悪のトレード: -112 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +32.40 USD
最大連続損失: -257.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
レビューなし
