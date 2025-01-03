- Incremento
Total de Trades:
784
Transacciones Rentables:
575 (73.34%)
Transacciones Irrentables:
209 (26.66%)
Mejor transacción:
151.24 USD
Peor transacción:
-111.53 USD
Beneficio Bruto:
5 380.19 USD (99 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 024.40 USD (111 860 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (32.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
266.84 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
81.94%
Carga máxima del depósito:
14.03%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.08
Transacciones Largas:
366 (46.68%)
Transacciones Cortas:
418 (53.32%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.73 USD
Beneficio medio:
9.36 USD
Pérdidas medias:
-19.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-257.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-257.37 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.66%
Pronóstico anual:
8.05%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.90 USD
Máxima:
439.82 USD (9.23%)
Reducción relativa:
De balance:
39.94% (439.32 USD)
De fondos:
41.84% (315.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|784
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +151.24 USD
Peor transacción: -112 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +32.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -257.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
49 USD al mes
20%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
52
99%
784
73%
82%
1.33
1.73
USD
USD
42%
1:500