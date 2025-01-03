SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys04
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys04

Alexandros Alexandrou
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 20%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
784
Transacciones Rentables:
575 (73.34%)
Transacciones Irrentables:
209 (26.66%)
Mejor transacción:
151.24 USD
Peor transacción:
-111.53 USD
Beneficio Bruto:
5 380.19 USD (99 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 024.40 USD (111 860 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (32.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
266.84 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
81.94%
Carga máxima del depósito:
14.03%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.08
Transacciones Largas:
366 (46.68%)
Transacciones Cortas:
418 (53.32%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.73 USD
Beneficio medio:
9.36 USD
Pérdidas medias:
-19.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-257.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-257.37 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.66%
Pronóstico anual:
8.05%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.90 USD
Máxima:
439.82 USD (9.23%)
Reducción relativa:
De balance:
39.94% (439.32 USD)
De fondos:
41.84% (315.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 784
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +151.24 USD
Peor transacción: -112 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +32.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -257.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type




No hay comentarios
2025.09.09 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
