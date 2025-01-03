SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys04
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys04

Alexandros Alexandrou
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
XMGlobal-Real 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
784
Negociações com lucro:
575 (73.34%)
Negociações com perda:
209 (26.66%)
Melhor negociação:
151.24 USD
Pior negociação:
-111.53 USD
Lucro bruto:
5 380.19 USD (99 367 pips)
Perda bruta:
-4 024.40 USD (111 860 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (32.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
266.84 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
81.94%
Depósito máximo carregado:
14.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.08
Negociações longas:
366 (46.68%)
Negociações curtas:
418 (53.32%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.73 USD
Lucro médio:
9.36 USD
Perda média:
-19.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-257.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-257.37 USD (10)
Crescimento mensal:
-0.38%
Previsão anual:
-4.66%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.90 USD
Máximo:
439.82 USD (9.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.94% (439.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.84% (315.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 784
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.24 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +32.40 USD
Máxima perda consecutiva: -257.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type




Sem comentários
2025.09.09 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Expert EURUSD Sys04
49 USD por mês
20%
0
0
USD
2.9K
USD
52
99%
784
73%
82%
1.33
1.73
USD
42%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.