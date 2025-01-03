- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
784
Negociações com lucro:
575 (73.34%)
Negociações com perda:
209 (26.66%)
Melhor negociação:
151.24 USD
Pior negociação:
-111.53 USD
Lucro bruto:
5 380.19 USD (99 367 pips)
Perda bruta:
-4 024.40 USD (111 860 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (32.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
266.84 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
81.94%
Depósito máximo carregado:
14.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.08
Negociações longas:
366 (46.68%)
Negociações curtas:
418 (53.32%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.73 USD
Lucro médio:
9.36 USD
Perda média:
-19.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-257.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-257.37 USD (10)
Crescimento mensal:
-0.38%
Previsão anual:
-4.66%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.90 USD
Máximo:
439.82 USD (9.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.94% (439.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.84% (315.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|784
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +151.24 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +32.40 USD
Máxima perda consecutiva: -257.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
52
99%
784
73%
82%
1.33
1.73
USD
USD
42%
1:500