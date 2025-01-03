- 자본
- 축소
트레이드:
802
이익 거래:
592 (73.81%)
손실 거래:
210 (26.18%)
최고의 거래:
151.24 USD
최악의 거래:
-111.53 USD
총 수익:
5 528.34 USD (101 543 pips)
총 손실:
-4 042.83 USD (112 261 pips)
연속 최대 이익:
20 (32.40 USD)
연속 최대 이익:
266.84 USD (14)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
82.94%
최대 입금량:
14.03%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.38
롱(주식매수):
376 (46.88%)
숏(주식차입매도):
426 (53.12%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
1.85 USD
평균 이익:
9.34 USD
평균 손실:
-19.25 USD
연속 최대 손실:
10 (-257.37 USD)
연속 최대 손실:
-257.37 USD (10)
월별 성장률:
0.03%
연간 예측:
0.96%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.90 USD
최대한의:
439.82 USD (9.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.94% (439.32 USD)
자본금별:
41.84% (315.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|802
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.24 USD
최악의 거래: -112 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +32.40 USD
연속 최대 손실: -257.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
26%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
53
99%
802
73%
83%
1.36
1.85
USD
USD
42%
1:500