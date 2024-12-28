SinyallerBölümler
Nguyen Viet Hai

VF Caput ATUM

Nguyen Viet Hai
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 101%
EasyTradingOnline-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 226
Kârla kapanan işlemler:
900 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
326 (26.59%)
En iyi işlem:
117.38 USD
En kötü işlem:
-22.53 USD
Brüt kâr:
3 392.67 USD (205 804 pips)
Brüt zarar:
-1 192.80 USD (129 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (60.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.78 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
91.00%
Maks. mevduat yükü:
7.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.54
Alış işlemleri:
559 (45.60%)
Satış işlemleri:
667 (54.40%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-3.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-125.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.43 USD (8)
Aylık büyüme:
0.85%
Yıllık tahmin:
11.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
125.43 USD (5.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.49% (125.43 USD)
Varlığa göre:
25.47% (564.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 283
GBPJPY 238
EURAUD 219
AUDCAD 141
GBPUSD 105
CADCHF 96
AUDNZD 82
AUDUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 131
GBPJPY 555
EURAUD 488
AUDCAD 296
GBPUSD 385
CADCHF 66
AUDNZD 96
AUDUSD 183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -4.2K
GBPJPY 15K
EURAUD 27K
AUDCAD 11K
GBPUSD 8.5K
CADCHF 2K
AUDNZD 7.2K
AUDUSD 9.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +117.38 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +60.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.43 USD

win
İnceleme yok
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.13 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 23:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 07:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 19:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.30 12:06
No swaps are charged
2024.12.30 12:06
No swaps are charged
2024.12.30 11:03
No swaps are charged
2024.12.30 11:03
No swaps are charged
2024.12.28 18:16
No swaps are charged on the signal account
2024.12.28 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.28 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VF Caput ATUM
Ayda 30 USD
101%
0
0
USD
4.5K
USD
42
99%
1 226
73%
91%
2.84
1.79
USD
25%
1:500
