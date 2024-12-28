SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VF Caput ATUM
Nguyen Viet Hai

VF Caput ATUM

Nguyen Viet Hai
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 101%
EasyTradingOnline-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 226
Bénéfice trades:
900 (73.40%)
Perte trades:
326 (26.59%)
Meilleure transaction:
117.38 USD
Pire transaction:
-22.53 USD
Bénéfice brut:
3 392.67 USD (205 804 pips)
Perte brute:
-1 192.80 USD (129 465 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (60.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
227.78 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
91.00%
Charge de dépôt maximale:
7.36%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.54
Longs trades:
559 (45.60%)
Courts trades:
667 (54.40%)
Facteur de profit:
2.84
Rendement attendu:
1.79 USD
Bénéfice moyen:
3.77 USD
Perte moyenne:
-3.66 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-125.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-125.43 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.90%
Prévision annuelle:
11.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
125.43 USD (5.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.49% (125.43 USD)
Par fonds propres:
25.47% (564.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 283
GBPJPY 238
EURAUD 219
AUDCAD 141
GBPUSD 105
CADCHF 96
AUDNZD 82
AUDUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 131
GBPJPY 555
EURAUD 488
AUDCAD 296
GBPUSD 385
CADCHF 66
AUDNZD 96
AUDUSD 183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -4.2K
GBPJPY 15K
EURAUD 27K
AUDCAD 11K
GBPUSD 8.5K
CADCHF 2K
AUDNZD 7.2K
AUDUSD 9.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +117.38 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +60.75 USD
Perte consécutive maximale: -125.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EasyTradingOnline-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

win
Aucun avis
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.13 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 23:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 07:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 19:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.30 12:06
No swaps are charged
2024.12.30 12:06
No swaps are charged
2024.12.30 11:03
No swaps are charged
2024.12.30 11:03
No swaps are charged
2024.12.28 18:16
No swaps are charged on the signal account
2024.12.28 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.28 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VF Caput ATUM
30 USD par mois
101%
0
0
USD
4.5K
USD
42
99%
1 226
73%
91%
2.84
1.79
USD
25%
1:500
Copier

