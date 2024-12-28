SegnaliSezioni
Nguyen Viet Hai

VF Caput ATUM

Nguyen Viet Hai
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 101%
EasyTradingOnline-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 226
Profit Trade:
900 (73.40%)
Loss Trade:
326 (26.59%)
Best Trade:
117.38 USD
Worst Trade:
-22.53 USD
Profitto lordo:
3 392.67 USD (205 804 pips)
Perdita lorda:
-1 192.80 USD (129 465 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (60.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
91.00%
Massimo carico di deposito:
7.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.54
Long Trade:
559 (45.60%)
Short Trade:
667 (54.40%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-3.66 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-125.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.43 USD (8)
Crescita mensile:
0.85%
Previsione annuale:
11.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
125.43 USD (5.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.49% (125.43 USD)
Per equità:
25.47% (564.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 283
GBPJPY 238
EURAUD 219
AUDCAD 141
GBPUSD 105
CADCHF 96
AUDNZD 82
AUDUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 131
GBPJPY 555
EURAUD 488
AUDCAD 296
GBPUSD 385
CADCHF 66
AUDNZD 96
AUDUSD 183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -4.2K
GBPJPY 15K
EURAUD 27K
AUDCAD 11K
GBPUSD 8.5K
CADCHF 2K
AUDNZD 7.2K
AUDUSD 9.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +117.38 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +60.75 USD
Massima perdita consecutiva: -125.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EasyTradingOnline-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.13 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 23:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 07:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 19:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.30 12:06
No swaps are charged
2024.12.30 12:06
No swaps are charged
2024.12.30 11:03
No swaps are charged
2024.12.30 11:03
No swaps are charged
2024.12.28 18:16
No swaps are charged on the signal account
2024.12.28 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.28 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
