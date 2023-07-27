SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VF Caput Mix
Nguyen Viet Hai

VF Caput Mix

Nguyen Viet Hai
0 inceleme
Güvenilirlik
119 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 10%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 347
Kârla kapanan işlemler:
9 142 (80.56%)
Zararla kapanan işlemler:
2 205 (19.43%)
En iyi işlem:
830.77 USD
En kötü işlem:
-346.45 USD
Brüt kâr:
25 698.03 USD (1 132 315 pips)
Brüt zarar:
-20 714.18 USD (1 017 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (95.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
855.40 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
97.29%
Maks. mevduat yükü:
33.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
5 664 (49.92%)
Satış işlemleri:
5 683 (50.08%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-9.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-100.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 007.65 USD (9)
Aylık büyüme:
0.25%
Yıllık tahmin:
3.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
2 889.96 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.67% (2 888.00 USD)
Varlığa göre:
4.65% (2 253.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3163
NZDCAD 1824
AUDUSD 1299
USDCAD 1272
AUDCAD 1136
AUDCHF 961
EURGBP 872
GBPUSD 547
CADCHF 146
AUDNZD 127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2K
NZDCAD 48
AUDUSD 403
USDCAD -59
AUDCAD 1.8K
AUDCHF -1.2K
EURGBP 791
GBPUSD 945
CADCHF 78
AUDNZD 164
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 27K
NZDCAD 680
AUDUSD 12K
USDCAD 22K
AUDCAD 35K
AUDCHF -20K
EURGBP 17K
GBPUSD -2K
CADCHF 6.3K
AUDNZD 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +830.77 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +95.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.38 × 240
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 daha fazla...
win
İnceleme yok
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.04.18 05:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 21:53
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.98% of days out of 663 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.14 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 15:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 12:37
No swaps are charged
2025.01.10 12:37
No swaps are charged
2024.12.26 04:14
No swaps are charged on the signal account
2024.08.29 11:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.84% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 12:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3% of days out of 400 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VF Caput Mix
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
51K
USD
119
99%
11 347
80%
97%
1.24
0.44
USD
6%
1:30
