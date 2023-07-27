- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11 347
Kârla kapanan işlemler:
9 142 (80.56%)
Zararla kapanan işlemler:
2 205 (19.43%)
En iyi işlem:
830.77 USD
En kötü işlem:
-346.45 USD
Brüt kâr:
25 698.03 USD (1 132 315 pips)
Brüt zarar:
-20 714.18 USD (1 017 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (95.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
855.40 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
97.29%
Maks. mevduat yükü:
33.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
5 664 (49.92%)
Satış işlemleri:
5 683 (50.08%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-9.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-100.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 007.65 USD (9)
Aylık büyüme:
0.25%
Yıllık tahmin:
3.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
2 889.96 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.67% (2 888.00 USD)
Varlığa göre:
4.65% (2 253.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3163
|NZDCAD
|1824
|AUDUSD
|1299
|USDCAD
|1272
|AUDCAD
|1136
|AUDCHF
|961
|EURGBP
|872
|GBPUSD
|547
|CADCHF
|146
|AUDNZD
|127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2K
|NZDCAD
|48
|AUDUSD
|403
|USDCAD
|-59
|AUDCAD
|1.8K
|AUDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|791
|GBPUSD
|945
|CADCHF
|78
|AUDNZD
|164
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|27K
|NZDCAD
|680
|AUDUSD
|12K
|USDCAD
|22K
|AUDCAD
|35K
|AUDCHF
|-20K
|EURGBP
|17K
|GBPUSD
|-2K
|CADCHF
|6.3K
|AUDNZD
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +830.77 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +95.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.38 × 240
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
win
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
119
99%
11 347
80%
97%
1.24
0.44
USD
USD
6%
1:30