- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 119
Kârla kapanan işlemler:
3 295 (79.99%)
Zararla kapanan işlemler:
824 (20.00%)
En iyi işlem:
346.83 USD
En kötü işlem:
-103.87 USD
Brüt kâr:
7 525.08 USD (418 989 pips)
Brüt zarar:
-3 998.91 USD (299 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (30.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
346.83 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
91.61%
Maks. mevduat yükü:
7.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
14.08
Alış işlemleri:
2 038 (49.48%)
Satış işlemleri:
2 081 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-4.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-135.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.39 USD (5)
Aylık büyüme:
0.10%
Yıllık tahmin:
1.34%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
250.39 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (251.14 USD)
Varlığa göre:
3.23% (3 277.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1587
|NZDCAD
|608
|USDCAD
|515
|AUDCAD
|323
|AUDUSD
|321
|AUDCHF
|249
|EURGBP
|172
|CADCHF
|164
|AUDNZD
|129
|USDJPY
|36
|EURCHF
|8
|NZDCHF
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.3K
|NZDCAD
|188
|USDCAD
|440
|AUDCAD
|285
|AUDUSD
|423
|AUDCHF
|192
|EURGBP
|201
|CADCHF
|133
|AUDNZD
|155
|USDJPY
|184
|EURCHF
|26
|NZDCHF
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.3K
|NZDCAD
|14K
|USDCAD
|19K
|AUDCAD
|19K
|AUDUSD
|26K
|AUDCHF
|2.3K
|EURGBP
|741
|CADCHF
|5.9K
|AUDNZD
|13K
|USDJPY
|15K
|EURCHF
|2.2K
|NZDCHF
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +346.83 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.24 × 4207
|
VantageFXInternational-Live
|0.67 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.97 × 392
|
Ava-Real 1-MT5
|1.25 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|1.50 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.13 × 8
|
AdmiralMarkets-Live
|3.19 × 251
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.50 × 14
|
XMGlobal-MT5 2
|3.83 × 12
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
BCS5-Real
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|5.35 × 908
|
FXOpen-MT5
|5.60 × 5
|
RoboForex-Pro
|5.63 × 225
win
İnceleme yok
