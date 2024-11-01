SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwinex VF Caput
Nguyen Viet Hai

Darwinex VF Caput

Nguyen Viet Hai
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 119
Kârla kapanan işlemler:
3 295 (79.99%)
Zararla kapanan işlemler:
824 (20.00%)
En iyi işlem:
346.83 USD
En kötü işlem:
-103.87 USD
Brüt kâr:
7 525.08 USD (418 989 pips)
Brüt zarar:
-3 998.91 USD (299 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (30.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
346.83 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
91.61%
Maks. mevduat yükü:
7.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
14.08
Alış işlemleri:
2 038 (49.48%)
Satış işlemleri:
2 081 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-4.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-135.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.39 USD (5)
Aylık büyüme:
0.10%
Yıllık tahmin:
1.34%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
250.39 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (251.14 USD)
Varlığa göre:
3.23% (3 277.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1587
NZDCAD 608
USDCAD 515
AUDCAD 323
AUDUSD 321
AUDCHF 249
EURGBP 172
CADCHF 164
AUDNZD 129
USDJPY 36
EURCHF 8
NZDCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.3K
NZDCAD 188
USDCAD 440
AUDCAD 285
AUDUSD 423
AUDCHF 192
EURGBP 201
CADCHF 133
AUDNZD 155
USDJPY 184
EURCHF 26
NZDCHF -6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.3K
NZDCAD 14K
USDCAD 19K
AUDCAD 19K
AUDUSD 26K
AUDCHF 2.3K
EURGBP 741
CADCHF 5.9K
AUDNZD 13K
USDJPY 15K
EURCHF 2.2K
NZDCHF -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +346.83 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.24 × 4207
VantageFXInternational-Live
0.67 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.97 × 392
Ava-Real 1-MT5
1.25 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.50 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.13 × 8
AdmiralMarkets-Live
3.19 × 251
KuberaCapitalMarkets-Server
3.50 × 14
XMGlobal-MT5 2
3.83 × 12
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
BCS5-Real
4.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
FXOpen-MT5
5.60 × 5
RoboForex-Pro
5.63 × 225
4 daha fazla...
win
İnceleme yok
2025.04.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 11:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 07:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.01 19:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.01 19:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.01 18:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.01 18:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.01 18:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
