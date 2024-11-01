Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 Darwinex-Live 0.24 × 4207 VantageFXInternational-Live 0.67 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 0.77 × 13 PrimeCodex-MT5 0.97 × 392 Ava-Real 1-MT5 1.25 × 4 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.33 × 3 TickmillUK-Live 1.50 × 4 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 3.13 × 8 AdmiralMarkets-Live 3.19 × 251 KuberaCapitalMarkets-Server 3.50 × 14 XMGlobal-MT5 2 3.83 × 12 FPMarkets-Live 4.00 × 2 Binary.com-Server 4.33 × 3 GBEbrokers-LIVE 4.50 × 2 BCS5-Real 4.67 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 5.25 × 4 XMGlobal-MT5 4 5.35 × 908 FXOpen-MT5 5.60 × 5 RoboForex-Pro 5.63 × 225 4 daha fazla...