Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 11%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 109
Kârla kapanan işlemler:
844 (76.10%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (23.90%)
En iyi işlem:
1 832.74 USD
En kötü işlem:
-1 100.96 USD
Brüt kâr:
31 776.22 USD (17 618 264 pips)
Brüt zarar:
-28 930.53 USD (23 930 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 991.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 238.88 USD (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
567 (51.13%)
Satış işlemleri:
542 (48.87%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
37.65 USD
Ortalama zarar:
-109.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-842.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 015.51 USD (6)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.10%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 777.53 USD
Maksimum:
4 863.12 USD (19.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.10% (4 845.37 USD)
Varlığa göre:
44.86% (10 541.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADxx 331
AUDCADxx 324
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 27
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADxx 3.9K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 195
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 40K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 1.8K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 832.74 USD
En kötü işlem: -1 101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 991.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -842.46 USD

İnceleme yok
