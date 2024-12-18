- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 109
Kârla kapanan işlemler:
844 (76.10%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (23.90%)
En iyi işlem:
1 832.74 USD
En kötü işlem:
-1 100.96 USD
Brüt kâr:
31 776.22 USD (17 618 264 pips)
Brüt zarar:
-28 930.53 USD (23 930 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 991.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 238.88 USD (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
567 (51.13%)
Satış işlemleri:
542 (48.87%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
37.65 USD
Ortalama zarar:
-109.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-842.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 015.51 USD (6)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.10%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 777.53 USD
Maksimum:
4 863.12 USD (19.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.10% (4 845.37 USD)
Varlığa göre:
44.86% (10 541.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|331
|AUDCADxx
|324
|BTCUSDxx
|79
|USDCHFxx
|66
|CHFJPYxx
|50
|NZDUSDxx
|46
|XAUUSDxx
|45
|AUDNZDxx
|27
|GBPCHFxx
|21
|USDCADxx
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCADxx
|3.9K
|AUDCADxx
|10K
|BTCUSDxx
|-2.6K
|USDCHFxx
|163
|CHFJPYxx
|80
|NZDUSDxx
|108
|XAUUSDxx
|-1.9K
|AUDNZDxx
|195
|GBPCHFxx
|13
|USDCADxx
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|40K
|BTCUSDxx
|-11M
|USDCHFxx
|10K
|CHFJPYxx
|11K
|NZDUSDxx
|-71
|XAUUSDxx
|-53K
|AUDNZDxx
|1.8K
|GBPCHFxx
|-3.7K
|USDCADxx
|845
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 832.74 USD
En kötü işlem: -1 101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 991.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -842.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok