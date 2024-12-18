СигналыРазделы
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2024 15%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 502
Прибыльных трейдов:
1 174 (78.16%)
Убыточных трейдов:
328 (21.84%)
Лучший трейд:
1 832.74 USD
Худший трейд:
-2 378.90 USD
Общая прибыль:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
Общий убыток:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (585.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 514.11 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
773 (51.46%)
Коротких трейдов:
729 (48.54%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
36.20 USD
Средний убыток:
-118.11 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-842.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 378.90 USD (1)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.18%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 777.53 USD
Максимальная:
4 863.12 USD (19.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.10% (4 845.37 USD)
По эквити:
48.50% (11 396.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 566
AUDCADxx 467
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 42
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 4.7K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 294
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 23K
AUDCADxx 59K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 3.7K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 832.74 USD
Худший трейд: -2 379 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +585.61 USD
Макс. убыток в серии: -842.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
