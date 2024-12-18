- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 502
Прибыльных трейдов:
1 174 (78.16%)
Убыточных трейдов:
328 (21.84%)
Лучший трейд:
1 832.74 USD
Худший трейд:
-2 378.90 USD
Общая прибыль:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
Общий убыток:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (585.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 514.11 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
773 (51.46%)
Коротких трейдов:
729 (48.54%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
36.20 USD
Средний убыток:
-118.11 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-842.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 378.90 USD (1)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.18%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 777.53 USD
Максимальная:
4 863.12 USD (19.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.10% (4 845.37 USD)
По эквити:
48.50% (11 396.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|566
|AUDCADxx
|467
|BTCUSDxx
|79
|USDCHFxx
|66
|CHFJPYxx
|50
|NZDUSDxx
|46
|XAUUSDxx
|45
|AUDNZDxx
|42
|GBPCHFxx
|21
|USDCADxx
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|4.7K
|AUDCADxx
|10K
|BTCUSDxx
|-2.6K
|USDCHFxx
|163
|CHFJPYxx
|80
|NZDUSDxx
|108
|XAUUSDxx
|-1.9K
|AUDNZDxx
|294
|GBPCHFxx
|13
|USDCADxx
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|23K
|AUDCADxx
|59K
|BTCUSDxx
|-11M
|USDCHFxx
|10K
|CHFJPYxx
|11K
|NZDUSDxx
|-71
|XAUUSDxx
|-53K
|AUDNZDxx
|3.7K
|GBPCHFxx
|-3.7K
|USDCADxx
|845
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 832.74 USD
Худший трейд: -2 379 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +585.61 USD
Макс. убыток в серии: -842.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
54
87%
1 502
78%
100%
1.09
2.51
USD
USD
48%
1:500